Кубок ЧМ-2018 по футболу посетит в ноябре Краснодарский край

Краснодар. 11 августа — Новая Кубань. Турне кубка FIFA началось 9 сентября. Церемония прошла на стадионе «Лужники». Её провели Президент РФ Владимир Путин и Президент FIFA Джанни Инфантино.



Трофею предстоит посетить 24 российских города и более 50 стран мира. Завершится турне в Москве 14 июня.



На Кубани Кубок ЧМ-2018 по футболу пробудет несколько недель: с 14 по 19 ноября, в Сочи — с 21 по 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.