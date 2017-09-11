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13:02 (мск), источник: Новая Кубань

Кубок ЧМ-2018 по футболу посетит в ноябре Краснодарский край

В краевой столице он будет гостить в период с 14 по 19 ноября.

Источник: AP 2017

Краснодар. 11 августа — Новая Кубань. Турне кубка FIFA началось 9 сентября. Церемония прошла на стадионе «Лужники». Её провели Президент РФ Владимир Путин и Президент FIFA Джанни Инфантино.

Трофею предстоит посетить 24 российских города и более 50 стран мира. Завершится турне в Москве 14 июня.

На Кубани Кубок ЧМ-2018 по футболу пробудет несколько недель: с 14 по 19 ноября, в Сочи — с 21 по 26 ноября. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Краснодарского края.

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