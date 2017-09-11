ООН назвала операцию против рохинджа в Мьянме этнической чисткой
Военная операция правительства Мьянмы против
Военная операция правительства Мьянмы против
«Поскольку Мьянма отказывается предоставить доступ для расследований нарушений прав человека, ситуацию невозможно полностью оценить, однако она кажется хрестоматийным примером этнической чистки», — заявил он на открытии 36-й сессии Совета ООН по правам человека.
Он призвал правительство обеспечить доступ представителей ООН в северный штат Ракхайн, где происходят столкновения между мусульманами и армией Мьянмы.
Правительство Мьянмы должно перестать притворяться, что рохинджа сами поджигают свои дома и разоряют свои деревни. Это полное отрицание реальности наносит огромный ущерб международной репутации государства, к которому до недавних пор относились благосклонно.
«Я призываю правительство прекратить жестокую военную операцию, которую оно проводит, призвать к ответу всех виновных в нарушениях и прекратить жестокую дискриминацию мусульман-рохинджа», — добавил комиссар.
Обострение ситуации в Мьянме началось после того, как 25 августа 2017 года боевики из «Армии спасения рохинджа Аракана» (АРСА) провели скоординированное нападение на более чем 30 полицейских постов и на базу мьянманской армии, убив не менее 12 сотрудников сил безопасности. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.
Руководство Мьянмы утверждает, что исламистская повстанческая группировка АРСА связана с международными террористическими организациями, получая от них финансовую и иную помощь. Сами члены АРСА отрицают связи с терроризмом.
Военные Мьянмы сообщили, что в ходе столкновений правительственных сил и
Правозащитная организация Human Rights Watch, опираясь на спутниковые фотографии, заявляет, что волнения охватили по меньшей мере 10 районов, а журналисты на местах сообщают о горящих деревнях на границе с Бангладеш.
Власти утверждают, что пожары — дело рук
Накануне рохинджа объявили об одностороннем прекращении боевых действий на один месяц, чтобы положить конец гуманитарному кризису.
4 сентября В столице Чечни прошел массовый митинг в поддержку мусульманского сообщества Мьянмы. По данным организаторов мероприятия, в акции приняли участие более миллиона человек.
Незадолго до начала акции глава республики Рамзан Кадыров в опубликованном в «Инстаграме» видео раскритиковал ООН за то, что организация, по его мнению, недостаточно активно защищает права мусульман в Мьянме.
Перед акцией в Чечне мусульмане собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в Москве.