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14:33 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

День города в Волгограде праздновали на земле и в воздухе

Подарком для всех волгоградцев на День города стало авиашоу. Завершился праздничный марафон большим гала-концертом «Волгоград — арена Побед».

Группа «Регион» — мастера международного уровня — на учебно-тренировочных самолетах «Альбатрос» показали зрителям синхронные «бочки», эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую петлю Нестерова. Лёгкие и манёвренные «Альбатросы» развивали над Волгоградом скорость до 900 километров в час.

Завершился праздничный марафон большим гала-концертом «Волгоград — арена Побед». Свои лучшие номера показали творческие коллективы Волгоградской области. Кульминацией праздника стало выступление группы Uma2rman и красочный фейерверк.

Гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в эфире регионального канала «Волгоград 24» вела многочасовой праздничный телемарафон. Весь день в центре города работала передвижная телестанция.

А еще в День города стало известно, что четвертым послом чемпионат мира по футболу от Волгограда стала Лариса Ильченко.

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