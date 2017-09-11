День города в Волгограде праздновали на земле и в воздухе

Группа «Регион» — мастера международного уровня — на учебно-тренировочных самолетах «Альбатрос» показали зрителям синхронные «бочки», эффектные роспуски, боевые развороты и перестроения на минимальных дистанциях, а также знаменитую петлю Нестерова. Лёгкие и манёвренные «Альбатросы» развивали над Волгоградом скорость до 900 километров в час.

Завершился праздничный марафон большим гала-концертом «Волгоград — арена Побед». Свои лучшие номера показали творческие коллективы Волгоградской области. Кульминацией праздника стало выступление группы Uma2rman и красочный фейерверк.

Гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в эфире регионального канала «Волгоград 24» вела многочасовой праздничный телемарафон. Весь день в центре города работала передвижная телестанция.