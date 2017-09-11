День города в Волгограде праздновали на земле и в воздухе
Подарком для всех волгоградцев на День города стало авиашоу. Завершился праздничный марафон большим
Подарком для всех волгоградцев на День города стало авиашоу. Завершился праздничный марафон большим
Группа «Регион» — мастера международного уровня — на
Завершился праздничный марафон большим
Гостелерадиокомпания «Волгоград-ТРВ» в эфире регионального канала «Волгоград 24» вела многочасовой праздничный телемарафон. Весь день в центре города работала передвижная телестанция.
А еще в День города стало известно, что четвертым послом чемпионат мира по футболу от Волгограда стала Лариса Ильченко.