Иркутск готов к отопительному сезону на 95%

Это отметили члены городского штаба. Постарались управляющие компании — работы выполнены уже на 95%. В авральном режиме сейчас устраняют неполадки на одной из котельных. А 35 уже ждут команды к запуску. Топлива также достаточно. В этом году в Иркутске отремонтировали пять километров теплосетей. Мэр города уже подписал соответствующее постановление. С 15 сентября начнут подключать социальные объекты, затем жилые кварталы.