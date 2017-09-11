Иркутск готов к отопительному сезону на 95%
Батареи в Иркутске станут горячими 15 сентября. И готовность города к отопительному сезону нынешней осенью лучше прошлогодней.
Батареи в Иркутске станут горячими 15 сентября. И готовность города к отопительному сезону нынешней осенью лучше прошлогодней.
Это отметили члены городского штаба. Постарались управляющие компании — работы выполнены уже на 95%. В авральном режиме сейчас устраняют неполадки на одной из котельных. А 35 уже ждут команды к запуску. Топлива также достаточно. В этом году в Иркутске отремонтировали пять километров теплосетей. Мэр города уже подписал соответствующее постановление. С 15 сентября начнут подключать социальные объекты, затем жилые кварталы.
— Подключение начнется с 15 сентября. Но здесь жителей надо предупредить, что в один день всех мы не подключим. Это понятно. Циркуляция начнется, готовность есть. Поэтому в течение недели будем потихоньку запускаться, — говорит председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова.