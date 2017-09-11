Омичи вывезли с «Зелёного острова» почти 6 тонн мусора. Акции «Зелёная Россия» прошла в Омске 9 и 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В субботу, 9 сентября, более100 человек приняли участие в акции и навели порядок на территории памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе» и природного парка «Птичья гавань».

В воскресенье, 10 сентября, в парке «Зеленый остров» прошёл молодежный эко-квест «Чистые игры», в котором приняли участие более 200 человек. Участники отвечали на вопросы на тему экологии и соревновались в качестве уборки. По итогам «воскресника» было собрано 5,8 тонн мусора.