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13:58 (мск), источник: АиФ Омск

Омичи вывезли с «Зелёного острова» почти 6 тонн мусора

Акция «Зелёная Россия» состоялась 9 и 10 сентября.

Омичи вывезли с «Зелёного острова» почти 6 тонн мусора. Акции «Зелёная Россия» прошла в Омске 9 и 10 сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.

В субботу, 9 сентября, более100 человек приняли участие в акции и навели порядок на территории памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе» и природного парка «Птичья гавань».

В воскресенье, 10 сентября, в парке «Зеленый остров» прошёл молодежный эко-квест «Чистые игры», в котором приняли участие более 200 человек. Участники отвечали на вопросы на тему экологии и соревновались в качестве уборки. По итогам «воскресника» было собрано 5,8 тонн мусора.

Победители экологического квеста были награждены благодарственными письмами и крупномерными саженцами елей, предоставленными министерством природных ресурсов и экологии Омской области, главным управлением лесного хозяйства региона.

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