Омичи вывезли с «Зелёного острова» почти 6 тонн мусора
Акция «Зелёная Россия» состоялась 9 и 10 сентября.
Акция «Зелёная Россия» состоялась 9 и 10 сентября.
Омичи вывезли с «Зелёного острова» почти 6 тонн мусора. Акции «Зелёная Россия» прошла в Омске 9 и 10 сентября. Об этом сообщает
В субботу, 9 сентября, более100 человек приняли участие в акции и навели порядок на территории памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г. И. Гензе» и природного парка «Птичья гавань».
В воскресенье, 10 сентября, в парке «Зеленый остров» прошёл молодежный
Победители экологического квеста были награждены благодарственными письмами и крупномерными саженцами елей, предоставленными министерством природных ресурсов и экологии Омской области, главным управлением лесного хозяйства региона.