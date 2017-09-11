В красноярских детсадах появилось 370 новых мест

Детский сад «Совёнок» — частный, в месяц родители его воспитанников платят по 9 тысяч рублей. Но для 70 малышей действует исключение — их нахождение здесь обходится мамам и папам всего 1500 в месяц, остальную сумму оплачивает государство. В городе острая нехватка муниципальных садиков, особенно в районах плотной застройки. Из проблемы власти выкручиваются сотрудничеством с бизнесом и выкупают у предпринимателей места в учреждениях.



Администрация города заключает контракты только с теми частными учреждениями, которые соответствуют нескольким критериям. Во-первых, сам садик должен располагаться в нежилом помещении, это автоматически отфильтровывает те садики, которые ютятся в маленьких квартирах; у него обязательно должна быть детская площадка. Есть требования по питанию, по уборке, всего около десятка строгих критериев.



В «Совёнке» на Киренского в этом году дополнительно выкуплено 50 мест. Контакты заключены с несколькими детскими центрами. Детей готовы принять в учреждениях на улицах Чкалова, Кравченко, Батурина, Космонавтов, Мате Залки, Куйбышева и проспекте Комсомольский. Пока мест несколько сотен, но цифры тают на глазах.



«Если вы как родители уже выразили своё предпочтение и выбрали тот частный сад, в который хотите ходить, вам нужно обратиться в управление образования по месту жительства и получить направление», — пояснила начальник дошкольного отдела главного управления образования Красноярска Наталья Дроздова.



Никакой отдельной очереди на получение мест в частных садах нет. Единственное условие — на момент написания заявления ребёнку уже должно исполниться три года.





Анастасия ЦЫГАНКОВА.