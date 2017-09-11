В Перми на три дня откроется Скалоград

Помимо спортивной части для гостей турнира готовится насыщенная развлекательная программа, всем им будет выдаваться «паспорт» жителя Скалограда. В этом необычном городе каждый человек — герой.

Болельщики будут участвовать в квесте и пройдут по этапам карты-схемы. В первый день соревнований за звание «Героев» будут бороться команды в нескольких номинациях: «Офис», «Школа», «Вуз», «Колледж», «Спортивная школа». Во второй день зрителей будет ждать яркая церемония открытия первенства Европы по скалолазанию и индивидуальные забеги в квесте. Третий день будет посвящён тематическим мастер-классам на «улицах» Скалограда и парным состязаниям.