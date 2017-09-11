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14:05 (мск), источник: NewsKo

В Перми на три дня откроется Скалоград

В конце сентября краевая столица примет первенство Европы по скалолазанию, в котором примут участие 200 юных спортсменов из 15 стран в возрасте от 14 до 19 лет. Местом проведения соревнований станет пермский СК им. Сухарева, который с 29 сентября по 1 октября превратится в большой Скалоград.

Помимо спортивной части для гостей турнира готовится насыщенная развлекательная программа, всем им будет выдаваться «паспорт» жителя Скалограда. В этом необычном городе каждый человек — герой.

Болельщики будут участвовать в квесте и пройдут по этапам карты-схемы. В первый день соревнований за звание «Героев» будут бороться команды в нескольких номинациях: «Офис», «Школа», «Вуз», «Колледж», «Спортивная школа». Во второй день зрителей будет ждать яркая церемония открытия первенства Европы по скалолазанию и индивидуальные забеги в квесте. Третий день будет посвящён тематическим мастер-классам на «улицах» Скалограда и парным состязаниям.

Евгений Чернышев, президент Федерации альпинизма и скалолазания Пермского края:

— Первенство Европы — это возможность пермским спортсменам выступить перед своим зрителем, это возможность показать уровень международного скалолазания в Перми, это возможность перекинуть ещё один мостик из сердца Урала в Европу.

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