Медики советуют омичам не водить детей в бассейны и аквапарки из-за энтеровируса

Омские медики сегодня, на пресс-конференции, напомнили омичам об опасных энтеровирусах, которые сезонно бродят по региону.

Преимущественно энтеровирусная инфекция поражает детей от 0 до 14 лет, однако вакцины до сих пор не существует. Один из эффективных методов борьбы с вирусом — профилактика.

Наталья Анпилова, главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Омской области:

— Мы знаем, какие энтеровирусы циркулируют во внешней среде, мы знаем, какие энтеровирусы мы изолируем от больных, и мы знаем, когда идет очередной сезонный подъем. Так, респираторные вирусные инфекции и грипп охватывают Омск зимой и весной, а подъем энтеровирусов в нашем регионе проиходт с июля по октябрь.

Поэтому каждый год главный санитарный врач страны выдает постановление о мерах профилактики, в том числе и в Омске.

В садике необходимы утренние фильтры, дезинфекция перил, игрушек, дверных ручек, посуды, поскольку вирус передается через внешнюю среду, а при порционировании блюд используются перчатки и раствор антисептика.

«Наша основная цель — создание таких условий в учреждениях образования, чтобы не было групповых заболеваний, — подчеркивает Анпилова. — Сейчас можем сказать, у нас случаев заболевания, которые были бы связаны с детскими садами и школами на территории Омской области не зарегистрировано. Все случаи мы классифицируем как занос инфекции от взрослых, которые являются здоровыми носителями».

В воде вирусы могут сохраняться несколько недель, а в замороженном состоянии — несколько лет. Вода — одна из наиболее благоприятных сред для распространения вируса, поэтому врачи не советуют в этот период водить ребенка в бассейны и аквапарки.

Людмила Безрукова, заместитель главного врача БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3:

— Я считаю, когда идет подъем заболеваемости вирусной инфекции, лучше воздержаться от посещения аквапарка или бассейна. Нет гарантии, что в этот бассейн мама не приведет ребенка, который уже заболел. Ребенок в период подъема заболеваемости аквапарка может побыть и дома.