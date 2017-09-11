Медики советуют омичам не водить детей в бассейны и аквапарки из-за энтеровируса
В период подъема энтеровируса, как сейчас, лучше воздержаться от купания в общественных местах — можно подцепить вирусный менингит.
В период подъема энтеровируса, как сейчас, лучше воздержаться от купания в общественных местах — можно подцепить вирусный менингит.
Омские медики сегодня, на
Преимущественно энтеровирусная инфекция поражает детей от 0 до 14 лет, однако вакцины до сих пор не существует. Один из эффективных методов борьбы с вирусом — профилактика.
Наталья Анпилова, главный
— Мы знаем, какие энтеровирусы циркулируют во внешней среде, мы знаем, какие энтеровирусы мы изолируем от больных, и мы знаем, когда идет очередной сезонный подъем. Так, респираторные вирусные инфекции и грипп охватывают Омск зимой и весной, а подъем энтеровирусов в нашем регионе проиходт с июля по октябрь.
Поэтому каждый год главный санитарный врач страны выдает постановление о мерах профилактики, в том числе и в Омске.
В садике необходимы утренние фильтры, дезинфекция перил, игрушек, дверных ручек, посуды, поскольку вирус передается через внешнюю среду, а при порционировании блюд используются перчатки и раствор антисептика.
«Наша основная цель — создание таких условий в учреждениях образования, чтобы не было групповых заболеваний, — подчеркивает Анпилова. — Сейчас можем сказать, у нас случаев заболевания, которые были бы связаны с детскими садами и школами на территории Омской области не зарегистрировано. Все случаи мы классифицируем как занос инфекции от взрослых, которые являются здоровыми носителями».
В воде вирусы могут сохраняться несколько недель, а в замороженном состоянии — несколько лет. Вода — одна из наиболее благоприятных сред для распространения вируса, поэтому врачи не советуют в этот период водить ребенка в бассейны и аквапарки.
Людмила Безрукова, заместитель главного врача БУЗОО «Городская детская клиническая больница № 3:
— Я считаю, когда идет подъем заболеваемости вирусной инфекции, лучше воздержаться от посещения аквапарка или бассейна. Нет гарантии, что в этот бассейн мама не приведет ребенка, который уже заболел. Ребенок в период подъема заболеваемости аквапарка может побыть и дома.
По словам Безруковой, за прошедшие сутки в детскую клиническую больницу с симптомами энтеровируса обратились 10 детей, вирусный менингит подтвердился только у 5, остальные были отпущены домой или определны в другие медучреждения.