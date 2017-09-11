Синоптики Татарстана предупреждают о сильных дождях и грозах
По республике порывы ветра будут достигать 15 м/с, при грозах — 20 м/с.
По республике порывы ветра будут достигать 15 м/с, при грозах — 20 м/с.
(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Гидрометцентр Республики Татарстан распространил предупреждение об ухудшении погодных условий.
Завтра, 12 сентября, местами по республике ожидаются грозы, ночью и утром — сильные дожди. Порывы ветра будут достигать 15 м/с, при грозах — 20 м/с.
В Казани вероятен сильный ветер порывами до 18 м/с, ночью и утром ожидаются грозы.