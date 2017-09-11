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13:58 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский перинатальный центр признан лучшим в России

Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 победил в номинации «Лучший перинатальный центр» шестой национальной премии «Репродуктивное завтра России».

Источник: РИАЦ

Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 победил в номинации «Лучший перинатальный центр» шестой национальной премии «Репродуктивное завтра России». Подведение итогов и награждение состоялось в Сочи.

Как рассказали в региональном комитете здравоохранения, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2 оказывает высококвалифицированную помощь беременным женщинам с высокой степенью риска. Специалисты этого лечебного учреждения выхаживают детей с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов, рожденных в сроки менее 34 недель. Благодаря созданным здесь условиям, таким малюткам оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Выживаемость крох весом в 500 граммов в перинатальном центре не ниже, чем в ведущих клиниках страны. Ежегодно в Волгоградском перинатальном центре № 2 на свет появляются около трех тысяч малышей, из них 5% — раньше срока.

В 2016 году медучреждение приобрело аппарат для общей гипотермии новорожденных. Он крайне необходим для вынашивания малышей с экстремально низкой массой тела. Также здесь функционирует акушерский консультативный центр, где дежурит выездная бригада врачей, организована система реанимационно-консультативных центров для детей, успешно применяется новый метод сохранения беременности, который позволяет женщинам с отрицательным резус-фактором избежать осложнений. При этом качество оказания медицинской помощи регулярно повышается. Улучшают и условия пребывания: в 2016 году здании областного перинатального центра № 2 установили современную систему вентиляции.

В регионе, благодаря поставке нового медицинского оборудования, обучению специалистов, ранней постановке беременных на учет, снижается младенческая смертность. В текущем году этот показатель в Волгоградской области составил 4,1 промилле, в ЮФО он достигает 4,7, а в целом по стране — 5,3.

Забота о материнстве и детстве является приоритетным направлением долгосрочной стратегии развития Волгоградской области, обозначенной в 2014 году губернатором Андреем Бочаровым. Сегодня в рамках этой работы упрощают процедуру оформления новорожденных: проект «Мои документы» идут в роддом! предоставляет возможность получить необходимыеhttps://riac34.ru/news/81865/ документы прямо в роддоме. Он уже реализуется на базе волгоградских родильных домов № 2 и № 4 города Волгограда, городской клинической больницы № 3 Волжского и роддома города Камышина.

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