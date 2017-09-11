В Семее мать четверых детей обнаружила в купленном батоне веревку
Молодая женщина обнаружила в свежем батоне двадцатисантиметровую веревку, передает «Semeyainasy».
Молодая женщина обнаружила в свежем батоне двадцатисантиметровую веревку, передает «Semeyainasy».
Женщина пошла за хлебом в магазин «Барс», который находится за акиматом. Придя домой и начав нарезать булку, из батона она вытащила отрезок веревки сантиметров 20−25.
Время было позднее и идти разбираться в магазин не имело смысла, так как продавец на самом деле не виноват. А
«Все равно ведь ничего не докажешь. Просто не буду больше покупать ничего в этом магазине», — сетует мама четверых детей.
И действительно, качество самого необходимого товара на сегодня оставляет лучшего. Сообщается, что это не единичный случай обращения горожан.