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14:11 (мск), источник: Newtimes.kz

В Семее мать четверых детей обнаружила в купленном батоне веревку

Молодая женщина обнаружила в свежем батоне двадцатисантиметровую веревку, передает «Semeyainasy».

Женщина пошла за хлебом в магазин «Барс», который находится за акиматом. Придя домой и начав нарезать булку, из батона она вытащила отрезок веревки сантиметров 20−25.

Время было позднее и идти разбираться в магазин не имело смысла, так как продавец на самом деле не виноват. А что-то предъявлять производителю расстроенной женщине не хочется.

«Все равно ведь ничего не докажешь. Просто не буду больше покупать ничего в этом магазине», — сетует мама четверых детей.

И действительно, качество самого необходимого товара на сегодня оставляет лучшего. Сообщается, что это не единичный случай обращения горожан.

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