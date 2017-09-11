Гонки на трамваях устроят в Нижнем Новгороде
Призовой фонд соревнований составляет 500 000 рублей.
Призовой фонд соревнований составляет 500 000 рублей.
В период с 13 по 15 сентября в городе Нижний Новгород пройдёт XVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», сообщает
На состязания приедут более 30 водителей из различных уголков страны: Москвы,
Участники будут демонстрировать своё мастерство в вождении трамвая, правилах дорожного движения, правилах технической эксплуатации, культуре обслуживания и других номинациях. Призовой фонд состязаний составляет 500 000 рублей.
Впервые в истории конкурса соревновательная трасса пройдёт в историческом центре города, а не на территории трамвайного депо, как это происходит обычно. Специально для состязаний перекроют улицу Рождественскую, организовав зрительские трибуны для всех желающих.