Гонки на трамваях устроят в Нижнем Новгороде

В период с 13 по 15 сентября в городе Нижний Новгород пройдёт XVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На состязания приедут более 30 водителей из различных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Томска, Казани, Екатеринбурга и других городов.

Участники будут демонстрировать своё мастерство в вождении трамвая, правилах дорожного движения, правилах технической эксплуатации, культуре обслуживания и других номинациях. Призовой фонд состязаний составляет 500 000 рублей.