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14:07 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Гонки на трамваях устроят в Нижнем Новгороде

Призовой фонд соревнований составляет 500 000 рублей.

В период с 13 по 15 сентября в городе Нижний Новгород пройдёт XVI Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

На состязания приедут более 30 водителей из различных уголков страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Томска, Казани, Екатеринбурга и других городов.

Участники будут демонстрировать своё мастерство в вождении трамвая, правилах дорожного движения, правилах технической эксплуатации, культуре обслуживания и других номинациях. Призовой фонд состязаний составляет 500 000 рублей.

Впервые в истории конкурса соревновательная трасса пройдёт в историческом центре города, а не на территории трамвайного депо, как это происходит обычно. Специально для состязаний перекроют улицу Рождественскую, организовав зрительские трибуны для всех желающих.

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