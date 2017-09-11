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14:19 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Минздраве объяснили очереди в детском травмпункте

В челябинском управлении здравоохранения ответили на жалобы горожан.

Очереди в детском травмпункте объяснили сезонным фактором — в конце лета всегда поток маленьких пациентов увеличивается. И посоветовали обращаться во взрослые травмпункты, там помощь оказывают вне зависимости от возраста. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Дмитрий Туркин отправился в ночной рейд, чтобы оценить загрузку медицинских учреждений.

Десять вечера. Травматологический пункт при третьей областной больнице. Коридоры — практически пустые. Медики подтверждают, что в приеме здесь не отказывают ни взрослым, ни детям.

— Да, у нас оказывают помощь. Если случай, правда, более серьезный, то отправляем в детский травмпункт.

Значительно больше посетителей — в поликлинике на улице Горького. Но очередь здесь образовалась не из-за неспешного обслуживания. Двум пациентам потребовалась госпитализация, но они никак не могут дождаться кареты скорой помощи.

— Для меня скорую вызвали в девятом часу. Вот до сих пор сидим, почти час прошел.

Проводить видеосъемку без официального разрешения в травмпункте на улице Воровского не разрешил охранник. Без камеры мы без проблем зашли в холл, там приема дожидались всего несколько человек.

Наш ночной рейд по челябинским травмпунктам ощутимых результатов не дал. Ни огромных очередей, ни разъяренных пациентов мы не встретили. Хотя сами медики говорят, раз на раз не приходится. Конечно, есть ряд факторов, например, гололёд, высокая активность клещей или массовые мероприятия. Тем не менее, внезапный ажиотаж в травмпункте может случиться в любое время.

В каждом — ведут свою статистику. Например, в детском поток пациентов традиционно увеличивается в конце лета и идет на спад с началом учебного года. Зависит количество посетителей и от дня недели.

«Обычно это понедельник и пятница. Родители почему-то перед выходными вспоминают, что надо посетить травмпункт. Поэтому в эти дни усилен прием специалистами. Дополнительно выводим врача-травматолога и ортопеда на повторный прием», — комментирует Ирина Петрунина, заместитель начальника управления здравоохранения Челябинска.

Кроме детского травмпункта на проспекте Ленина, медицинские учреждения с круглосуточным приемом врачей сегодня есть в каждом районе Челябинска. При необходимости ребенка отправят к узкому специалисту на скорой.

Конечно, в коридорах взрослого травмпункта иногда можно встретить и бездомных, и подвыпивших граждан. Но всегда есть выбор — или ожидание в очереди или своевременная помощь.

Дмитрий Туркин, Владислав Отрыванов и Виктор Завьялов.

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