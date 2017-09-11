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14:18 (мск), источник: ИА Татар-информ

Компании Казани стали реже нанимать молодых специалистов

Многие из работодателей отмечают, что молодые специалисты слишком амбициозны и обладают завышенными зарплатными ожиданиями при недостаточных навыках.

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ»). Казанские компании стали меньше интересоваться молодыми специалистами по сравнению с 2015 годом. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного службой исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter.

Доля тех, кто нанимает молодых специалистов, сократилась за два года с 89 до 74 процентов. Сокращение числа предложений для начинающих специалистов видно и по вакансиям. Так, в этом году в столице Татарстана 25 процентов из общего числа предложений были рассчитаны на кандидатов без опыта работы. Два года назад таких предложений было 29 процентов.

Многие из работодателей отмечают, что молодые специалисты слишком амбициозны и обладают завышенными зарплатными ожиданиями при недостаточных навыках и опыте. Этот пункт отметили 36 процентов участников опроса.

При этом 27 процентов опрошенных считают, что таким кандидатам необходимо обучение, а у компании времени на него просто нет. Каждая четвертая компания не набирает в этом году персонал в принципе, а каждая десятая боится серьезных ошибок со стороны таких работников.

В то же время многие компании, участвовавшие в исследовании и нанимающие в этом году кандидатов без опыта, отметили их сильные стороны: молодые специалисты готовы работать за меньшие деньги, они быстро осваивают новую работу, более креативны в работе.

По мнению работодателей, легче всего молодым специалистам устроиться в сферу продаж, в качестве рабочих, в ресторанно-гостиничном бизнесе и в сфере красоты и фитнеса.

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