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14:14 (мск), источник: АиФ Волгоград

Солист «УмыТурман» остался доволен выступлением в Волгограде

Артист опубликовал в социальной сети небольшое видео с концерта в городе-герое.

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский остался под впечатлением от концерта в Волгограде, который прошел в День города.

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В своем профиле в Instagram артист написал: «С Праздником Волгоград! Спасибо за теплый прием!». В ответ местные жители написали ему, что группа зарядила их хорошими эмоциями и что горожане ждут их в Волгограде еще раз. При этом некоторые пожаловались на то, что сцена находилась слишком далеко от зрителей.

Напомним, что группа выступила на нижней террасе Центральной набережной 10 сентября, в воскресенье, в рамках гала-концерта, приуроченного ко Дню города. Волгограду исполнилось 428 лет.

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