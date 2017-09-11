Солист «УмыТурман» остался доволен выступлением в Волгограде
Артист опубликовал в социальной сети небольшое видео с концерта в
Артист опубликовал в социальной сети небольшое видео с концерта в
Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский остался под впечатлением от концерта в Волгограде, который прошел в День города.
В своем профиле в Instagram артист написал: «С Праздником Волгоград! Спасибо за теплый прием!». В ответ местные жители написали ему, что группа зарядила их хорошими эмоциями и что горожане ждут их в Волгограде еще раз. При этом некоторые пожаловались на то, что сцена находилась слишком далеко от зрителей.
Напомним, что группа выступила на нижней террасе Центральной набережной 10 сентября, в воскресенье, в рамках