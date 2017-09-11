Движение по мосту «Заволжье-Городец» в Нижегородской области будет затруднено 13 сентября

Как сообщает пресс-служба Нижегородской ГЭС, связано это с тем, что в этот день будут вестись работы по непрерывному бетонированию пролетного строения моста с 08:00 до 16:00.

Согласно информации, движение транспорта в этот промежуток времени будет осуществляться с краткосрочными полными остановками (до 10 минут). Необходимый объем работ потребует около 10 остановок движения.

Далее с 14 по 30 сентября работы будут осуществляться в условиях краткосрочных (20−40 минут) дневных остановок движения.