Движение по мосту «Заволжье-Городец» в Нижегородской области будет затруднено 13 сентября
Нижний Новгород. 11 сентября.
Нижний Новгород. 11 сентября.
Как сообщает
Согласно информации, движение транспорта в этот промежуток времени будет осуществляться с краткосрочными полными остановками (до 10 минут). Необходимый объем работ потребует около 10 остановок движения.
Далее с 14 по 30 сентября работы будут осуществляться в условиях краткосрочных (20−40 минут) дневных остановок движения.
Кроме этого, в часы пиковой интенсивности движения производитель работ гарантирует обеспечение гарантированного проезда по автодорожному мосту: в будние дни с 07:00 до 09:00, с 11:30 до 13:30 и в вечернее время с 16:00 до 19:00. В воскресенье проезд будет открыт вечером на момент возвращения нижегородцев с дач — с 17:00 до 20:00.