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14:12 (мск), источник: НТА-Приволжье

Движение по мосту «Заволжье-Городец» в Нижегородской области будет затруднено 13 сентября

Нижний Новгород. 11 сентября. НТА-Приволжье — Движение по мосту «Заволжье-Городец» в Нижегородской области будет затруднено 13 сентября.

Как сообщает пресс-служба Нижегородской ГЭС, связано это с тем, что в этот день будут вестись работы по непрерывному бетонированию пролетного строения моста с 08:00 до 16:00.

Согласно информации, движение транспорта в этот промежуток времени будет осуществляться с краткосрочными полными остановками (до 10 минут). Необходимый объем работ потребует около 10 остановок движения.

Далее с 14 по 30 сентября работы будут осуществляться в условиях краткосрочных (20−40 минут) дневных остановок движения.

Кроме этого, в часы пиковой интенсивности движения производитель работ гарантирует обеспечение гарантированного проезда по автодорожному мосту: в будние дни с 07:00 до 09:00, с 11:30 до 13:30 и в вечернее время с 16:00 до 19:00. В воскресенье проезд будет открыт вечером на момент возвращения нижегородцев с дач — с 17:00 до 20:00.

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