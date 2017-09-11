О погибших в боях за Крым героях напишут в Книге Памяти

В Крыму реализуют проект, которые позволит увековечить в истории имена тех, кто погибал и пропадал без вести в боях за Крым, передают организаторы проекта Книга Памяти.

На данный момент, по информации организаторов, продолжается сбор информации для реализации электронной Книги Памяти Крыма и города Севастополя.

«Работают над проектом самые разнообразные люди от студентов до пенсионеров, но основной костяк — это, конечно же, поисковики и историки, исследователи трагедии Крымского Фронта, героической обороны и освобождения Севастополя. За почти 10 лет кропотливой работы, нами накоплен огромный пласт информации, уточняющий судьбы многих фронтовиков, фотографии, письма с фронтов, “окопная правда”, и многое другое», — сказано в сообщении.

Организаторы уточнили, что реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.