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14:31 (мск), источник: АиФ Крым

О погибших в боях за Крым героях напишут в Книге Памяти

В Крыму реализуют проект Книга Памяти, который заключается в сборе и обработке информации о тех, кто погибал и пропадал без вести в боях за Крым.

В Крыму реализуют проект, которые позволит увековечить в истории имена тех, кто погибал и пропадал без вести в боях за Крым, передают организаторы проекта Книга Памяти.

На данный момент, по информации организаторов, продолжается сбор информации для реализации электронной Книги Памяти Крыма и города Севастополя.

«Работают над проектом самые разнообразные люди от студентов до пенсионеров, но основной костяк — это, конечно же, поисковики и историки, исследователи трагедии Крымского Фронта, героической обороны и освобождения Севастополя. За почти 10 лет кропотливой работы, нами накоплен огромный пласт информации, уточняющий судьбы многих фронтовиков, фотографии, письма с фронтов, “окопная правда”, и многое другое», — сказано в сообщении.

Организаторы уточнили, что реализация проекта стала возможной благодаря грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Создатели проекта отметили, что будут благодарны любой новой информации о пропавших без вести. Они пообещали, что все данные о героях, переданные в их организацию, будут увековечены в народной Книге Памяти.

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