Международный форум молодых писателей открылся в Иркутске
В Иркутск приехали будущие звезды литературы. В областной «Молчановке» открылся Международный форум молодых писателей.
В Иркутск приехали будущие звезды литературы. В областной «Молчановке» открылся Международный форум молодых писателей.
До этого он проходил в Подмосковье. В этом году в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Валентина Распутина переместился на Байкал. Приветствовал участников губернатор Сергей Левченко. Всего на форум приехали 112 писателей, поэтов, драматургов, литературных критиков из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Индии и других стран. Наш регион представляют 10 человек. До субботы они будут участвовать в семинарах, творческих встречах и
Международный форум молодых писателей открылся в Иркутске.
— Мы не можем претендовать на то, что он будет у нас постоянно. Я имею в виду этот международный форум. Но то, что мы будем проводить у себя свой региональный и приглашать наших соседей из соседских сибирских регионов, то это будет возрождено, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
— Должна существовать лаборатория, в рамках которой должно происходить становление писателя. Есть такая максима, что без среды литературной писатель настоящий не вырастит, — говорит начальник управления книгоиздания Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Юрий Пуля.