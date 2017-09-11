До этого он проходил в Подмосковье. В этом году в связи с празднованием 80-летия со дня рождения Валентина Распутина переместился на Байкал. Приветствовал участников губернатор Сергей Левченко. Всего на форум приехали 112 писателей, поэтов, драматургов, литературных критиков из России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Индии и других стран. Наш регион представляют 10 человек. До субботы они будут участвовать в семинарах, творческих встречах и мастер-классах.

Международный форум молодых писателей открылся в Иркутске.

— Мы не можем претендовать на то, что он будет у нас постоянно. Я имею в виду этот международный форум. Но то, что мы будем проводить у себя свой региональный и приглашать наших соседей из соседских сибирских регионов, то это будет возрождено, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.