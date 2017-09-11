Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Нагиев готовил убийство Пугачевой
Идеал красоты можно поменять за 15 минут
Лавров анонсировал новое сокращение американских дипломатов в РФ
Ученые обнаружили витамин, который может привести к развитию рака
Меркель ответила на вопрос о признании Крыма частью России
«Ирма», «Хосе» и «Катя» — не слишком ли много ураганов?В то время как «Ирма» продолжает свой разрушительный путь, еще два тропических шторма достигли силы ураганов
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Алсу предстала в дерзком золотом мини-платье - СМИ
Без бюстгальтера и в белом: СМИ о выходе Джоли
Нагиев готовил убийство Пугачевой
Полет Москва-Анталья: самолет молился почти хором
Меркель разрешила «сложнейшую крымскую дилемму» - МИД России
СМИ: Николь Кидман полностью обнажилась для съемки
Захарова прокомментировала заявление Меркель о судьбе Крыма
Россия заявила протест Польше
Фоторепортажи
16Последствия урагана «Ирма»
10Землетрясение магнитудой 8,2 в Мексике
14:58 (мск), источник: АиФ Челябинск

Жители Челябинской области смогут пройти онкотестирование

Информационные встречи с жителями малых городов пройдут с 11 по 19 сентября.

Жители Челябинской области смогут пройти онкотестирование и проконсультироваться с врачом, сообщают в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Информационные встречи для пройдут с 11 по 19 сентября. Жители малых городов узнают о факторах риска онкозаболеваний и профилактике онкологии, а также смогут получить консультацию специалиста.

Даты информационных встреч:

  • 11 сентября, 18:00 — Южноуральск, улица Космонавтов, 19, школа № 4.
  • 11 сентября, 18:00 — Миасс, улица 8 марта, 134, ДК «Бригантина».
  • 13 сентября, 17:00 — Златоуст, улица Ленина, 1, ДК «Булат».
  • 14 сентября, 17:00 — Копейск, улица Ленина, 48, Дворец творчества детей и молодежи.
  • 15 сентября, 13:00 — Еманжелинск, улица Гагарина, 7, библиотека.
  • 17 сентября, 14:00 — Чебаркуль, улица Дзержинского, 11, «Центр досуга им. Горького».
  • 19 сентября, 12:00 — Новосинеглазово, улица Челябинская, 17, школа № 145.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Как пенсионеры помогают детям с ипотекой. Практические советы
Путин предложил повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг Саакашвили
Число сторонников введения «сухого закона» достигло максимума
Почти 8 миллионов россиян потенциально могут стать банкротами
Улюкаев ответил на слова Сечина о «профессиональном кретинизме»
Сбербанк массово поменял статус карт клиентов
Глава Саратова покинул пост из-за нарушений на выборах
Спорт
Надаль — трехкратный в Нью-Йорке Рафаэль Надаль в третий раз в карьере стал чемпионом US Open, переиграв в финале Кевина Андерсона - 6:3, 6:3, 6:4
Авто
Группа ГАЗ ответила (с юмором) на обвинения в плагиате В компании не только интеллигентно ответили на оскорбления, но и планируют защищать деловую репутацию через суд
Hi-Tech
Оптимальный iPhone 7 подешевел более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина На «Первом канале» стартовал второй сезон проекта «Лучше всех!» про талантливых детей
Недвижимость
Средняя ставка ипотеки впервые опустилась ниже 11%
Вынесен приговор о хищении квартир Минобороны
Россиянам предлагают давать по несколько бесплатных гектаров
На покупку деревянного дома дадут субсидию
Леди
Как я переехала в Австралию и влюбилась в нее Каково это — отмечать Рождество в июле, носят ли австралийцы угги круглый год и сколько стоит аренда квартиры в центре большого города на другом континенте
Дети
Максим Виторган и Ксения Собчак впервые показали лицо сына Маленький Платон очень похож на свою маму.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь