Жители Челябинской области смогут пройти онкотестирование
Информационные встречи с жителями малых городов пройдут с 11 по 19 сентября.
Информационные встречи с жителями малых городов пройдут с 11 по 19 сентября.
Жители Челябинской области смогут пройти онкотестирование и проконсультироваться с врачом, сообщают в
Информационные встречи для пройдут с 11 по 19 сентября. Жители малых городов узнают о факторах риска онкозаболеваний и профилактике онкологии, а также смогут получить консультацию специалиста.
Даты информационных встреч: