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15:00 (мск), источник: АиФ Омск

Омская полиция проверила все эвакуированные здания

Подозрительные предметы в зданиях не были обнаружены.

Омская полиция проверила все «заминированные» объекты. Подозрительных и опасных предметов в зданиях не было обнаружено. Все учреждения вернулись к штатному режиму работы. Об этом «НГС. ОМСК» рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Звонки, сообщающие о новых случаях минирования, в полицию пока не поступали.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщал о заминированных зданиях. Всего в Омской области за сутки были эвакуированы 7,5 тыс. человек. На этих мероприятиях были задействованы сотни сотрудников полиции, ФСБ, врачей «скорой помощи» и спасателей ГУ МЧС.

Виновнику массовых эвакуаций грозит до 3-х лет лишения свободы.

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