Омская полиция проверила все эвакуированные здания
Подозрительные предметы в зданиях не были обнаружены.
Подозрительные предметы в зданиях не были обнаружены.
Омская полиция проверила все «заминированные» объекты. Подозрительных и опасных предметов в зданиях не было обнаружено. Все учреждения вернулись к штатному режиму работы. Об этом «НГС. ОМСК» рассказали в
Звонки, сообщающие о новых случаях минирования, в полицию пока не поступали.
Полицейские устанавливают личность человека, который сообщал о заминированных зданиях. Всего в Омской области за сутки были эвакуированы 7,5 тыс. человек. На этих мероприятиях были задействованы сотни сотрудников полиции, ФСБ, врачей «скорой помощи» и спасателей ГУ МЧС.
Виновнику массовых эвакуаций грозит до 3-х лет лишения свободы.