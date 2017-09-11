Омская полиция проверила все эвакуированные здания

Омская полиция проверила все «заминированные» объекты. Подозрительных и опасных предметов в зданиях не было обнаружено. Все учреждения вернулись к штатному режиму работы. Об этом «НГС. ОМСК» рассказали в пресс-службе УМВД по Омской области.

Звонки, сообщающие о новых случаях минирования, в полицию пока не поступали.

Полицейские устанавливают личность человека, который сообщал о заминированных зданиях. Всего в Омской области за сутки были эвакуированы 7,5 тыс. человек. На этих мероприятиях были задействованы сотни сотрудников полиции, ФСБ, врачей «скорой помощи» и спасателей ГУ МЧС.