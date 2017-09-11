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15:11 (мск), источник: Интерфакс

Причиной ухудшения воздуха в Челябинске в начале сентября могли стать пожары в соседних регионах — областное Минэкологии

Челябинск. 11 сентября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Мониторинг Минэкологии по Челябинской области показал, что крупные пожары на территории Казахстана и Оренбургской области могли стать причиной существенного ухудшения качества воздуха в регионе, сообщает пресс-служба министерства в понедельник.

В период с 29 августа по 1 сентября в приемную Минэкологии и общественных экологических организаций региона поступило более сотни жалоб на запах гари и заметное ухудшение прозрачности воздуха от жителей Челябинска и соседнего Копейска. В эти дни в ряде городов региона отмечались неблагоприятные метеоусловия, в связи с чем предприятия должны были снижать выбросы в атмосферу.

Выполнение этого требования проверяли Челябинская природоохранная прокуратура и специалисты министерства. Они установили, что предприятия снизили ПДВ до необходимого уровня, отмечается в сообщении.

Между тем, по информации очевидцев, заметное ухудшение прозрачности воздуха и запах гари наблюдались не только в Челябинске и Копейске, но и на значительном удалении от этих городов.

В связи с этим возникло предположение, что задымление могло принести ветром с территорий соседних регионов, где отмечались крупные пожары.

Так, согласно спутниковой карте очагов лесных пожаров на территории России, стран СНГ, Европы и Азии, с 22 августа наблюдался резкий рост числа очагов пожаров на территории Казахстана и Оренбургской области вблизи границ Челябинской области.

Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на запрос министерства об источниках гари в Челябинске подтвердило возможность проникновения в регион продуктов горения природных пожаров в соседних регионах.

«Направление ветра 25−27, 30—31 августа было преимущественно юго-восточной четверти (с территории северного Казахстана), 28—29 августа и 1 сентября — западным (с территории Башкирии, Оренбургской области)», — говорится в сообщении.

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