В Волгограде стал известен новый главный дирижер симфонического оркестра

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной филармонии, он является заслуженным артистом России, лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства, а также лауреатом премии «Человек года-2014». Мужчина также признан заслуженным деятелем искусств РФ-2017. Андрей Аниханов параллельно является доцентом кафедры оркестрового и оперно-симфонического дирижирования РГК им. С. В. Рахманинова, а с 2010 года — главным дирижером Ростовского музыкального театра.

В понедельник, 11 сентября, Андрея Аниханова официально представили сотрудникам волгоградской филармонии. «Волгоград для меня город новый, мне будет непросто освоиться в новых условиях и отношениях. Но уверен, 30-летний опыт работы и желание помогут мне. В планах — гастрольная деятельность коллектива, ведь ее не было долгие годы. Сезон симфонической музыки планируем открыть 1 ноября. Сроки чуть сдвинулись из-за оргштатных мероприятий и из-за сложностей с оформлением некоторых юридических документов», — заявил он им во время знакомства.