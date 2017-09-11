В Волгограде стал известен новый главный дирижер симфонического оркестра
Возглавлять коллектив будет иногородний деятель культуры.
Возглавлять коллектив будет иногородний деятель культуры.
Андрей Аниханов в октябре приступит к исполнению обязанностей нового главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра.
Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
В понедельник, 11 сентября, Андрея Аниханова официально представили сотрудникам волгоградской филармонии. «Волгоград для меня город новый, мне будет непросто освоиться в новых условиях и отношениях. Но уверен, 30-летний опыт работы и желание помогут мне. В планах — гастрольная деятельность коллектива, ведь ее не было долгие годы. Сезон симфонической музыки планируем открыть 1 ноября. Сроки чуть сдвинулись
Отметим, что