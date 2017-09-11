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15:01 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде стал известен новый главный дирижер симфонического оркестра

Возглавлять коллектив будет иногородний деятель культуры.

Андрей Аниханов в октябре приступит к исполнению обязанностей нового главного дирижера Волгоградского академического симфонического оркестра.

Как сообщил корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областной филармонии, он является заслуженным артистом России, лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы и искусства, а также лауреатом премии «Человек года-2014». Мужчина также признан заслуженным деятелем искусств РФ-2017. Андрей Аниханов параллельно является доцентом кафедры оркестрового и оперно-симфонического дирижирования РГК им. С. В. Рахманинова, а с 2010 года — главным дирижером Ростовского музыкального театра.

В понедельник, 11 сентября, Андрея Аниханова официально представили сотрудникам волгоградской филармонии. «Волгоград для меня город новый, мне будет непросто освоиться в новых условиях и отношениях. Но уверен, 30-летний опыт работы и желание помогут мне. В планах — гастрольная деятельность коллектива, ведь ее не было долгие годы. Сезон симфонической музыки планируем открыть 1 ноября. Сроки чуть сдвинулись из-за оргштатных мероприятий и из-за сложностей с оформлением некоторых юридических документов», — заявил он им во время знакомства.

Отметим, что вице-губернатор Владимир Попков сегодня пообещал, что власти окажут поддержку и помощь симфоническому оркестру.

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