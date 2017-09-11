Астанчанка завоевала титул на конкурсе красоты среди колясочников в России

Казахстан представила астанчанка Севда Алиева — необычайно красивая и разносторонне развитая личность. Девушка предстала перед зрителями в национальном костюме, играя на фортепиано произведения собственного сочинения.
По итогам мероприятия Севда завоевала титул «Мисс нежность», всего несколько баллов разделило ее от титула «Мисс интеграция».
Стоит отметить, в конкурсе участвовало 12 девушек с ограниченными возможностями. Соперничество состояло из нескольких этапов: видеовизитки, показа национального костюма на подиуме, конкурса талантов, и интеллектуальных вопросов.
Также 12 девушек-участниц создали настоящее шоу с зажигательным танцем на коляске.
Отметим, конкурсу красоты в Новосибирске предшествовал 6-дневный подготовительный период.