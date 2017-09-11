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15:21 (мск), источник: Kazinform

Астанчанка завоевала титул на конкурсе красоты среди колясочников в России

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Новосибирске проходил международный конкурс красоты «Мисс-интеграциия — 2017» среди девушек на инвалидных колясках. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Источник: Kazinform

Казахстан представила астанчанка Севда Алиева — необычайно красивая и разносторонне развитая личность. Девушка предстала перед зрителями в национальном костюме, играя на фортепиано произведения собственного сочинения.

По итогам мероприятия Севда завоевала титул «Мисс нежность», всего несколько баллов разделило ее от титула «Мисс интеграция».

Стоит отметить, в конкурсе участвовало 12 девушек с ограниченными возможностями. Соперничество состояло из нескольких этапов: видеовизитки, показа национального костюма на подиуме, конкурса талантов, и интеллектуальных вопросов.

Также 12 девушек-участниц создали настоящее шоу с зажигательным танцем на коляске.

Отметим, конкурсу красоты в Новосибирске предшествовал 6-дневный подготовительный период.

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