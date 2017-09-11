Международный фестиваль «Город-сад» собрал в Воронеже 220 тыс гостей
Международную ярмарку «Город-сад» посетили 220 тыс. гостей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Международную ярмарку «Город-сад» посетили 220 тыс. гостей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в
Организаторы подвели итоги VII фестиваля в понедельник, 11 сентября. «Город-сад» состоялся в Центральном парке с 7 по 10 сентября. Ажиотаж начался в субботу, 9 сентября. Чтобы сфотографироваться на фоне некоторых экспонатов, гостям фестиваля приходилось выстоять очередь. Посетители выставки увидели гигантское яйцо Фаберже из черного металла в стиле стимпанк,
«Город-сад» собрал на площадке более 120 участников — лучших российских и зарубежных специалистов ландшафтного, флористического дизайна,