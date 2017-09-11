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15:46 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Международный фестиваль «Город-сад» собрал в Воронеже 220 тыс гостей

Международную ярмарку «Город-сад» посетили 220 тыс. гостей, рассказали корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-центре облправительства региона. Это на 70 тыс. больше, чем в 2016 году.

Источник: РИА "Воронеж"

Организаторы подвели итоги VII фестиваля в понедельник, 11 сентября. «Город-сад» состоялся в Центральном парке с 7 по 10 сентября. Ажиотаж начался в субботу, 9 сентября. Чтобы сфотографироваться на фоне некоторых экспонатов, гостям фестиваля приходилось выстоять очередь. Посетители выставки увидели гигантское яйцо Фаберже из черного металла в стиле стимпанк, арт-объект «Триединство жизни», котенка с улицы Лизюкова из ивовых прутьев и другие инсталяции.

«Город-сад» собрал на площадке более 120 участников — лучших российских и зарубежных специалистов ландшафтного, флористического дизайна, садово-паркового искусства, агропромышленного комплекса. В рамках форума проходили выставки ландшафтного дизайна, мастер-классы для профессиональных садоводов, детские эко-игры, концерты и встречи со звездами российского телевидения. Почетными гостями стали представители Великобритании, Франции, Италии, Нидерландов и других стран. Кроме того, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин приготовили на гриле стейки из мраморной говядины и свинины для гостей открытого мастер-класса «Воронеж — мясная столица».

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