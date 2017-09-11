В двух областях Казахстана возможен дождь с переходом в снег
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и
Штормовое предупреждение объявлено в Костанайской и
12 сентября в Костанайской и
12 сентября в
Ранее синоптики сообщали об усилении ветра в Астане и шести областях. В Астане ожидается
В Актюбинской области местами ожидаются порывы
В Кызылординской области ожидается местами
В
В Алматинской области синоптики прогнозируют грозу, ветер западный, местами 15−20, днем порывы — 25 м/с.
В Талдыкоргане ожидается гроза, ветер западный, днем порывы — 15−20 м/с.
В Жамбылской области местами ожидается гроза, возможны град, шквал, усиление западного,
В Костанайской области ожидается местами гроза, ночью местами ветер, днем — 15−20 м/с.