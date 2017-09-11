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16:25 (мск), источник: Sputnik.by

Вакцинация белорусов начнется уже в сентябре

МИНСК, 11 сен — Sputnik. Подготовительный этап вакцинации уже завершен учреждениями здравоохранения, а сами прививки начнут делать уже в скором времени, сообщили в понедельник в пресс-службе Минздрава.

Источник: Sputnik.by

В этом году медики планируют охватить вакцинацией более 40% белорусов, или порядка 3,8 миллионов человек. В первую очередь прививки сделают тем, у кого больше шансов серьезно заболеть гриппом — детям, пенсионерам и людям с хроническими болезнями.

Подготовительный этап вакцинации уже завершен учреждениями здравоохранения. Прививки можно будет сделать уже с сентября, а завершат массовую вакцинацию белорусов до 1 декабря.

По оценкам медиков, чтобы не допустить эпидемии необходимо охватить вакцинацией как минимум 15% населения страны. Последние годы прививки делают более трети жителей республики, что помогает предотвращать массовую заболеваемость гриппом в эпидемический сезон.

Отдельные категории граждан имеют право на бесплатные прививки, остальным же придется заплатить, однако цены на вакцины совсем не большие. Обращаться за вакцинацией от гриппа можно в свою поликлинику.

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