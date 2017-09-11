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15:23 (мск), источник: Nur.kz

Разжегших костер алматинцев оштрафовали на 227 тыс. тенге

За разведение костра в Иле-Алатауском национальном природном парке Алматы оштрафованы 4 молодых людей. Они должны оплатить штраф в размере 100 МРП (226 900 тысяч тенге), сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы.

Источник: Nur.kz

9 сентября в 20:34 часов на пульт «101» ДЧС Алматы поступило сообщение от очевидца о горении леса на верхушке горы в районе плотины Медеу.

Силы и средства незамедлительного выехали по указанному адресу. Учитывая крутой склон горы, пожарные производили разведку в пешем порядке.

Как выяснилось, четверо граждан — 27-летний Толстов Эдуард, 24-летний Береговой Дмитрий, 29-летняя Юрченко Надежда Игорьевна и 22-летний Нейман Иван развели костер на верхушке горы, нарушая требование пожарной безопасности на особо охраняемых природных территориях.

Для задержания были привлечены сотрудники местной полицейской службы, а также лесничие Национального парка.

Сотрудником оперативной группы Медеуского филиала Иле-Алатауского Национального природного парка составлен протокол об административном правонарушении с наложением штрафа на 100 МРП, что составляет 226900 тысяч тенге.

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