Лишенные свидетельства пилоты из Челябинского училища опротестовали решение Росавиации в суде

По его сведениям, иски пилотов поданы в районные суды Челябинска и Иркутска, их рассмотрение состоится в сентябре.

«В приказе Росавиации указано, что основанием для выдачи лицензий послужили недостоверные данные. Наши выпускники не согласны с этим, поскольку все данные, предоставленные для получения лицензии один-два года назад, проверялись тогда представителями Росавиации, и каких-либо нарушений выявлено не было», — пояснил представитель училища.

Он уточнил, что речь идет о свидетельствах, выданных пилотам, проходившим в Челябинске обучение по программе переподготовки для управления самолетами определенного типа.

Кроме того, в Копейском городском суде (Челябинской области) началось рассмотрение иска транспортной прокуратуры о запрете училищу обучать по специальности «пилот».

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В ЧЛУГА считают это судебное разбирательство следствием «конкурентной борьбы».

«Претензии к нам появились после того, как мы год назад первыми в стране начали обучение по специальности “пилот” на коммерческой основе. У нас это стоит в полтора-два раза меньше, чем в государственных вузах. Мы считаем, что с помощью запретов нас пытаются закрыть и убрать как конкурентов», — сказал С. Хатунцев.

Он также пояснил, что основанием для судебного разбирательства стало отсутствие сертификата Авиационного учебного центра, срок которого истек в 2016 году.

С этого период до настоящего времени ЧЛУГА не может получить новый сертификат из-за проверок Росавиации.

«За год у нас идет уже шестая проверка, и каждый раз находят какие-то мелкие нарушения. На этом основании нам отказывают в получении нового сертификата, хотя мы имеем лицензию минобразования РФ на подготовку по специальности «пилот», — отметил представитель училища.

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Очередное заседание в Копейском суде назначено на 27 сентября.

Как сообщалось, Росавиация аннулировала приказом от 8 сентября 11 свидетельств пилотов коммерческой авиации, получивших подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА).

В качестве причины решения указано «предоставление недостоверных данных».

«Всего с начала текущего года за предоставление недостоверных данных Росавиация аннулировала 47 свидетельств пилотов-выпускников ЧПОУ “ЧЛУГА”. В течение ближайшего времени аннулированию подлежат еще 19 свидетельств», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Росавиации, ЧЛУГА вело образовательную деятельность в нарушение ряда требований законодательства.

Так, обучение по квалификации «пилот» реализовывалось по программам подготовки, «не включенным в приложение к сертификату данного авиационного учебного центра, что является прямым нарушением требований федеральных авиационных правил».

Также Росавиация указывает, что, согласно квалификационным требованиям к командиру воздушного судна и второму пилоту, указанные специалисты должны иметь высшее или среднее профессиональное летное образование. В настоящее время в соответствии с федеральным образовательными стандартами срок получения высшего образования составляет от 4 до 5 лет, среднего профессионального образования — минимум 2 года 10 месяцев. Однако в ЧЛУГА образовательная программа реализовывалась в течение 10 месяцев.

«Дополнительно информируем, что в настоящее время ЧЛУГА не имеет сертификата для осуществления подготовки пилотов, а также утвержденной программы», — сообщает Росавиация.