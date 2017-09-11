Лишенные свидетельства пилоты из Челябинского училища опротестовали решение Росавиации в суде
Челябинск. 11 сентября.
Челябинск. 11 сентября.
По его сведениям, иски пилотов поданы в районные суды Челябинска и Иркутска, их рассмотрение состоится в сентябре.
«В приказе Росавиации указано, что основанием для выдачи лицензий послужили недостоверные данные. Наши выпускники не согласны с этим, поскольку все данные, предоставленные для получения лицензии
Он уточнил, что речь идет о свидетельствах, выданных пилотам, проходившим в Челябинске обучение по программе переподготовки для управления самолетами определенного типа.
Кроме того, в Копейском городском суде (Челябинской области) началось рассмотрение иска транспортной прокуратуры о запрете училищу обучать по специальности «пилот».
В ЧЛУГА считают это судебное разбирательство следствием «конкурентной борьбы».
«Претензии к нам появились после того, как мы год назад первыми в стране начали обучение по специальности “пилот” на коммерческой основе. У нас это стоит в
Он также пояснил, что основанием для судебного разбирательства стало отсутствие сертификата Авиационного учебного центра, срок которого истек в 2016 году.
«За год у нас идет уже шестая проверка, и каждый раз находят
Очередное заседание в Копейском суде назначено на 27 сентября.
Как сообщалось, Росавиация аннулировала приказом от 8 сентября 11 свидетельств пилотов коммерческой авиации, получивших подготовку в Челябинском летном училище гражданской авиации (ЧЛУГА).
В качестве причины решения указано «предоставление недостоверных данных».
«Всего с начала текущего года за предоставление недостоверных данных Росавиация аннулировала 47 свидетельств
Так, обучение по квалификации «пилот» реализовывалось по программам подготовки, «не включенным в приложение к сертификату данного авиационного учебного центра, что является прямым нарушением требований федеральных авиационных правил».
Также Росавиация указывает, что, согласно квалификационным требованиям к командиру воздушного судна и второму пилоту, указанные специалисты должны иметь высшее или среднее профессиональное летное образование. В настоящее время в соответствии с федеральным образовательными стандартами срок получения высшего образования составляет от 4 до 5 лет, среднего профессионального образования — минимум 2 года 10 месяцев. Однако в ЧЛУГА образовательная программа реализовывалась в течение 10 месяцев.
«Дополнительно информируем, что в настоящее время ЧЛУГА не имеет сертификата для осуществления подготовки пилотов, а также утвержденной программы», — сообщает Росавиация.
ЧЛУГА было создано в 2008 году. Место нахождения — аэродром «Калачево» (Челябинск), также у предприятия есть московский филиал на аэродроме «Мячково».