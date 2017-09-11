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15:25 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Лучшего участкового выбирают в Краснодаре

Первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый-2017» стартовал в краевом центре.

Источник: ГТРК «Кубань»

Победителей каждого этапа конкурса определят по итогам онлайн-голосования.

«Любой желающий может выбрать сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции и проголосовать за него», — рассказали в пресс-службе Управления МВД России по городу Краснодару.

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап проводится на уровне муниципальных образований. Отдать голос за лучшего участкового можно по этой ссылке.

Онлайн-голосование продлится с 11 по 20 сентября. Победители пройдут во второй региональный этап, где с 7 по 16 октября жители всего Краснодарского края выберут участкового, который представит наш регион на уровне страны. Голосование состоится на официальном сайте кубанской полиции.

Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября текущего года на официальном интернет-сайте МВД России, на котором и определится победитель.
Торжественное награждение победителей конкурса состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.

В конкурсе «Народный участковый» участвуют шесть краснодарских полицейских:

Виталий Шах, старший лейтенант полиции, служит в органах внутренних дел более 12 лет, занимает должность старшего участкового уполномоченного отдела УУПиДН Управления МВД России по городу Краснодару. Территория обслуживания — Западный округ. Он имеет высшее юридическое образование. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно отмечен благодарностями руководства. Участковый уполномоченный уверен, что основа его работы — это отлично знать закрепленную за ним территорию и живущих на ней людей, наладить доверительные отношения с местными жителями.

Василий Макаренко, майор полиции, занимает должность старшего участкового уполномоченного Отдела УУПиДН Отдела полиции (Центральный округ) УМВД России по городу Краснодару. В органах внутренних дел служит более 9 лет. Неоднократно отмечен благодарностями руководства. За последние несколько лет раскрыл около 20 преступлений, среди которых имущественные преступления, по линии незаконного оборота наркотиков, на бытовой почве и другие. Василий Макаренко считает своим самым главным профессиональным достижением то, что ему удалось добиться взаимопонимания с жителями обслуживаемого административного участка.

Виктор Голубев, старший лейтенант полиции, служит в органах внутренних дел уже семь лет, занимает должность старшего участкового уполномоченного отдела УУПиДН Отдела полиции (микрорайон Юбилейный) УМВД России по городу Краснодару, имеет высшее юридическое образование. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно был отмечен благодарностями руководства. За последние несколько лет им раскрыто несколько краж, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, выявлено более 50 административных правонарушений. Благодаря ежедневной работе, полицейского хорошо знают жители его обслуживаемого административного участка и могут обратиться к нему по любому вопросу. Участковый уполномоченный уверен, что добросовестное исполнение своих должностных обязанностей, честность и справедливость — путь к доверию и уважению граждан.

Арсен Тонян, старший лейтенант полиции, служит в органах внутренних дел с 2006 года. На сегодняшний день занимает должность старшего участкового уполномоченного отдела УУПиДН Отдела полиции (поселок Калинино) УМВД России по городу Краснодару, имеет высшее юридическое образование. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно был отмечен благодарностями руководства. За последние несколько лет раскрыл около 20 преступлений, среди которых кражи, разбойное нападение, угон автомобиля и другие, выявил более 60 административных правонарушений. Арсен Тонян гордится должностью старшего участкового уполномоченного и считает главным профессиональным достижением установление доверительных отношений с гражданами, с помощью которых удается раскрывать, а также предотвращать преступления.

Вячеслав Добробабин, старший лейтенант полиции, занимает должность старшего участкового уполномоченного Отдела УУПиДН Отдела полиции (Карасунский округ) УМВД России по городу Краснодару. В органах внутренних дел служит уже около шести лет. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно был отмечен благодарностями руководства. Своим самым главным профессиональным достижением считает уважение жителей обслуживаемого административного участка, признание его представителем правоохранительных органов, к которому можно обратиться в любое время за помощью и своевременно её получить.

Андрей Смехов, майор полиции Смехов Андрей Викторович, служит в органах внутренних дел более 13 лет. На сегодняшний день занимает должность старшего участкового уполномоченного отдела УУПиДН Отдела полиции (Прикубанский округ) УМВД России по городу Краснодару, имеет высшее юридическое образование. За добросовестное исполнение служебных обязанностей неоднократно был отмечен благодарностями руководства, положительно характеризуется среди коллег. За последние несколько лет раскрыл около 30 преступлений, среди которых преступление тяжкого состава, кражи, угоны автомобилей, а также связанные с незаконным оборотом наркотиков, выявил более 50 административных правонарушений. Самыми главными качествами участкового уполномоченного считает оперативность и отзывчивость.

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