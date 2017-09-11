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16:38 (мск), источник: Вести Иркутск

Кубок мэра по конному спорту разыграли на скачках в Иркутске

На иркутском ипподроме в выходные прошли скачки. Главный приз — «Кубок мэра». Посмотреть на заезды пришло более тысячи зрителей.

Источник: Вести Иркутск

На беговой дорожке — лучшие рысаки. Это участники и победители всероссийских соревнований. Жокей из Боханского района Роман Шипицын на скакуне по кличке Запуск уверенно обходит соперников.

— Дорожка очень тяжёлая. Дождь всю ночь лил. Дорожка очень тяжелая. Тем более дистанция такая длинная — 2400 метров, — говорит участник соревнований Роман Шипицин.

Дистанции разные. От полутора километров до 2,5. Всего состоялось семь заездов. В программу также включили соревнования по конкУру. Несмотря на непогоду, посмотреть зрелищный турнир на Кубок мэра пришли более тысячи человек.

— Конец сезона практически. Ввиду наших территориальных условий у нас беговой сезон ограничен. Бегаем летом только. Поэтому сегодня они покажут себя во всей красе, — говорит главный судья соревнований Татьяна Уколова.

Здесь представлены почти все территории Прибайкалья. Племенное коневодство в нашем регионе было традиционным. Об этом говорит даже то, что ипподрому в Иркутске — 117 лет. А первые соревнования в области состоялись 160 лет назад. Но с развалом Советского Союза коневодческая отрасль пришла в упадок. Специалисты говорят, сейчас она постепенно возрождается.

— Проводя такого рода состязания, мы способствуем не только популяризации конного спорта в нашем городе, в нашей области, мы еще раз демонстрируем что мы трепетно и бережно иркутяне к нашим традициям, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Дмитрий Бердников вручил призы победителям соревнований. Призовой фонд составил полтора миллиона рублей.

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