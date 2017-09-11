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15:44 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирию через два дня придет «бабье лето»

УФА, 11 сен 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. С 14 сентября в Башкортостане осеннее ненастье на некоторое время отступит, и настанет период сухой и теплой погоды, который называют «бабьим летом».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +15° 77% 769 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Башинформ

В течение нескольких дней погода порадует жителей республики теплом, днем воздух будет прогреваться до 19−24 градусов.

Однако, как сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, небольшие кратковременные дожди, особенно в северных районах региона, всё же возможны. К началу следующей недели температурный фон начнет понижаться.

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