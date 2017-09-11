Московский театр «Багаж» приедет в Нижний Новгород
Гастроли пройдут в Доме актёра им. В. В. Вихрова.
Гастроли пройдут в Доме актёра им. В. В. Вихрова.
Гастроли Московского театра «Багаж» пройдут в Нижнем Новгороде в Доме актёра им. В. В. Вихрова 13 и 14 октября.
Молодость, ностальгия по советскому прошлому, искренние переживания — эти настоящие чувства вызывают постановки Московского театра «Багаж», рассказывая о вечных ценностях — красоте, добре и справедливости.
Актеры, режиссеры, художники и хореографы — выпускники ВГИК, Щепкинского и Щукинского училищ, актёры московских театров и кино — объединились, чтобы создать новый, добрый, может быть немного наивный, театр.
13 октября 18:30 зрители увидят спектакль «Московские каникулы», поставленный по мотивам хита 70-х годов — одноименной пьесе драматурга Андрея Кузнецова. Интерес к этому периоду истории все больше растет, как никогда высока популярность кино об эпохе советского времени.
Лирический спектакль, наполненный комедиями положений, рассказывает о тех временах, когда в советских школах было принято переписываться с ребятами из других городов, а дружба и любовь рождались прямо по ходу переписки…
14 октября 18:30 для зрителей пройдет спектакль «Счастье моё». Пьеса «Счастье моё» или «Бумажный патефон»
В этой постановке реалистичная драматургия Александра Червинского переосмысляется в жанре сказки. Иногда, таинственной и пугающей, в стиле Тима Бёртона, иногда простой и понятной, как советские послевоенные фильмы.
На спектаклях театра происходит полное погружение в эпоху. Раритетный реквизит, костюмы, часть из которых подлинные, музыка и манера игры позволяют зрителю, словно на «машине времени», отправиться в прошлое.
Гастроли проходят в рамках проекта «Открытая сцена», который успешно стартовал в начале 2017 года.