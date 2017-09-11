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16:23 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Московский театр «Багаж» приедет в Нижний Новгород

Гастроли пройдут в Доме актёра им. В. В. Вихрова.

Гастроли Московского театра «Багаж» пройдут в Нижнем Новгороде в Доме актёра им. В. В. Вихрова 13 и 14 октября.

Молодость, ностальгия по советскому прошлому, искренние переживания — эти настоящие чувства вызывают постановки Московского театра «Багаж», рассказывая о вечных ценностях — красоте, добре и справедливости.

Актеры, режиссеры, художники и хореографы — выпускники ВГИК, Щепкинского и Щукинского училищ, актёры московских театров и кино — объединились, чтобы создать новый, добрый, может быть немного наивный, театр.

13 октября 18:30 зрители увидят спектакль «Московские каникулы», поставленный по мотивам хита 70-х годов — одноименной пьесе драматурга Андрея Кузнецова. Интерес к этому периоду истории все больше растет, как никогда высока популярность кино об эпохе советского времени.

Лирический спектакль, наполненный комедиями положений, рассказывает о тех временах, когда в советских школах было принято переписываться с ребятами из других городов, а дружба и любовь рождались прямо по ходу переписки…

14 октября 18:30 для зрителей пройдет спектакль «Счастье моё». Пьеса «Счастье моё» или «Бумажный патефон» когда-то стала настоящим откровением для зрителей. Пронзительная история пионервожатой Виктории, у которой в страшные тяжелые послевоенные годы есть только одна мечта — родить ребенка, заставляла плакать, смеяться, сочувствовать героям и ощущать холодок по спине и никого не оставляла равнодушным.

В этой постановке реалистичная драматургия Александра Червинского переосмысляется в жанре сказки. Иногда, таинственной и пугающей, в стиле Тима Бёртона, иногда простой и понятной, как советские послевоенные фильмы.

На спектаклях театра происходит полное погружение в эпоху. Раритетный реквизит, костюмы, часть из которых подлинные, музыка и манера игры позволяют зрителю, словно на «машине времени», отправиться в прошлое.

Гастроли проходят в рамках проекта «Открытая сцена», который успешно стартовал в начале 2017 года.

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