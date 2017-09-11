Похудевшая на 115 кг мама пятерых детей покорила сеть: фото
Жительница Великобритании после рождения пятерых детей решила вернуть себе красивую фигуру.
Жительница Великобритании после рождения пятерых детей решила вернуть себе красивую фигуру.
Как пишет Daily Mail, 35-летняя Симон Гейтли из
Британка поделилась своим секретом похудения: каждый день она встает раньше всей семьи, чтобы 1,5 часа бегать. Кроме того, она занимается в тренажерном зале, пишут Вести.ру.
У Гейтли большая семья: 45-летний муж — профессор Пол Гейтли, а также пятеро детей: Минни (2 года), Индия (5 лет), Блоссом (6 лет), Честер (7 лет) и Саммер (9 лет). Дети часто выступают в роли «утяжелителей», с которыми она тренируется, пишет «360».
Некоторые подписчики утверждают, что потрясающая форма Гейтли — это обман, а ее детей вынашивала суррогатная мать. О спортивных успехах жительницы Британии уже написали ведущие мировые СМИ: New York Post, Express, Times, Mirror, Closer USA и другие.