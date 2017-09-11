В Крыму готовятся к зиме

На крымском полуострове, несмотря на бархатный сезон, полным ходом идет подготовка к метелям и морозам.

— До 15 сентября проведут инвентаризацию всей подготовленной к зиме снегоуборочной техники и запасов посыпного материала, — сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов.

Леонид Иванович объяснил, что тщательную проверку готовности к холодному времени года, будет проводить специальная комиссия, которая побывает во всех дорожных ремонтно-строительных управлениях Республики Крым.

Что и говорить, на полуострове еще свежи воспоминания о минувшей зиме, которая принесла нешуточные холода и серьезные снегопады!