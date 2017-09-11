В Крыму готовятся к зиме
До 15 сентября на полуострове пересчитают всю технику для уборки снега.
До 15 сентября на полуострове пересчитают всю технику для уборки снега.
На крымском полуострове, несмотря на бархатный сезон, полным ходом идет подготовка к метелям и морозам.
— До 15 сентября проведут инвентаризацию всей подготовленной к зиме снегоуборочной техники и запасов посыпного материала, — сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и
Леонид Иванович объяснил, что тщательную проверку готовности к холодному времени года, будет проводить специальная комиссия, которая побывает во всех дорожных
Что и говорить, на полуострове еще свежи воспоминания о минувшей зиме, которая принесла нешуточные холода и серьезные снегопады!
Поэтому и не забывают придерживаться народной мудрости, в которой идет речь о том, что сани необходимо готовить летом, а телегу зимой.