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16:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму готовятся к зиме

До 15 сентября на полуострове пересчитают всю технику для уборки снега.

На крымском полуострове, несмотря на бархатный сезон, полным ходом идет подготовка к метелям и морозам.

— До 15 сентября проведут инвентаризацию всей подготовленной к зиме снегоуборочной техники и запасов посыпного материала, — сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Леонид Бабашов.

Леонид Иванович объяснил, что тщательную проверку готовности к холодному времени года, будет проводить специальная комиссия, которая побывает во всех дорожных ремонтно-строительных управлениях Республики Крым.

Что и говорить, на полуострове еще свежи воспоминания о минувшей зиме, которая принесла нешуточные холода и серьезные снегопады!

Поэтому и не забывают придерживаться народной мудрости, в которой идет речь о том, что сани необходимо готовить летом, а телегу зимой.

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