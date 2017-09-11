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16:56 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы-граффитисты закрасят на домах надписи о продаже наркотиков

В областном центре 14 сентября пройдет акция «Стоп, наркотик!».

Волгоградцы вместе с общественниками с помощью граффити закрасят на стенах домов рекламу наркотиков.

«Наркомания — одно из самых страшных явлений нашей современности. На какие только ухищрения не идут продавцы психотропных веществ. Чаще всего они рисуют на стенах домов адреса своих сайтов. Найти эти надписи и закрасить их — основная цель нашей акции», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Молодой Гвардии».

Акция пройдет 14 сентября в 16:00. Чуть позже активисты сообщат место сбора участников. Отметим, что к ним может присоединиться любой желающий, общественники готовы поделиться краской.

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