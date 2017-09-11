Волгоградцы-граффитисты закрасят на домах надписи о продаже наркотиков

«Наркомания — одно из самых страшных явлений нашей современности. На какие только ухищрения не идут продавцы психотропных веществ. Чаще всего они рисуют на стенах домов адреса своих сайтов. Найти эти надписи и закрасить их — основная цель нашей акции», — сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Молодой Гвардии».