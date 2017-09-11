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16:33 (мск), источник: Фонтанка

В СПбГУ проведут экспертизу останков царской семьи

Санкт-Петербургский государственный университет проведет генетическую экспертизу останков царской семьи. Об этом стало известно в ходе подписания соглашения о сотрудничестве между СПбГУ и Следственным комитетом РФ 9 сентября.

Источник: РИА "Новости"

По данным «Фонтанки», с момента эксгумации останков царской семьи в 2015 году было проведено несколько экспертиз, однако не все из них привели к одинаковым результатам.

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В связи с необходимостью поставить точку в споре о принадлежности найденных в Екатеринбурге в 2007 году фрагментов костей «со следами разрубания» и зубов было решено провести еще одну генетическую экспертизу. О сроках ее пока не сообщается.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов.

29 июля 2007 года в ходе археологических раскопок во время поисков останков цесаревича Алексея и великой княжны Марии Николаевны Романовой к югу от места обнаружения останков членов семьи Романовых и лиц из их окружения были найдены фрагменты костей и зубы двух человек (женщины и ребенка) с признаками воздействия высокой температуры. Для выяснения дополнительных обстоятельств гибели и захоронения членов царской семьи было возобновлено предварительное следствие.

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