В СПбГУ проведут экспертизу останков царской семьи

Источник: РИА "Новости"

По данным «Фонтанки», с момента эксгумации останков царской семьи в 2015 году было проведено несколько экспертиз, однако не все из них привели к одинаковым результатам.

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В связи с необходимостью поставить точку в споре о принадлежности найденных в Екатеринбурге в 2007 году фрагментов костей «со следами разрубания» и зубов было решено провести еще одну генетическую экспертизу. О сроках ее пока не сообщается.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов.