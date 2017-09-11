Погода на неделю: во вторник — тепло, со среды — холод и порывистый ветер

Источник: СБ - Беларусь сегодня

— Во вторник нас ждет прекрасный сентябрьский денек, когда еще тепло, но уже почувствуется свежесть. В ночные и утренние часы местами пройдет туман. Воздушные массы с юго-запада Европы принесут в Беларусь, не по сезону теплую погоду. Лишь по западу страны скажется влияние атмосферного фронта.

Ночью во вторник, 12 сентября, по северо-западу республики пройдут небольшие дожди. Днем по западу Беларуси — дожди, в отдельных районах — грозы. Температура воздуха ночью составит +13…+19°С, днем +23…+29°С, в западных районах во время дождей +19…+22°С.

— Потом понадобятся более теплые вещи и зонты. Со среды похолодает, — поясняет Дмитрий Рябов. — Через Беларусь будет проходить холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать прохладный воздух с северо-запада Европы. Температура понизится, а порывистый ветер северной четверти усилит ощущение прохлады.

В среду, 13 сентября, на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем в некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +11…+18°С, днем +14…+21°С.

В четверг, 14 сентября, погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона над севером Европы. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по северо-западной части Беларуси пройдут кратковременные дожди. Днем местами возможны грозы, во многих районах ветер усилится порывами до 15−18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +8…+14°С, днем +15…+22°С, по югу до +24°С.