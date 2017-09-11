Погода на неделю: во вторник — тепло, со среды — холод и порывистый ветер
После неожиданно
После неожиданно
— Во вторник нас ждет прекрасный сентябрьский денек, когда еще тепло, но уже почувствуется свежесть. В ночные и утренние часы местами пройдет туман. Воздушные массы с
Ночью во вторник, 12 сентября, по
— Потом понадобятся более теплые вещи и зонты. Со среды похолодает, — поясняет Дмитрий Рябов. — Через Беларусь будет проходить холодный атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать прохладный воздух с
В среду, 13 сентября, на большей части Беларуси ожидаются кратковременные дожди, днем в некоторых районах возможны грозы. Температура воздуха ночью составит +11…+18°С, днем +14…+21°С.
В четверг, 14 сентября, погоду будут формировать атмосферные фронты от циклона над севером Европы. Ночью в отдельных районах, днем преимущественно по
В пятницу, 15 сентября, ночью и утром на большей части Беларуси, днем в отдельных районах страны ожидаются кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Преимущественно по северной половине страны прогнозируется усиление ветра порывами до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +9…+16°С, днем +12…+18°С, по югу до +20°С.