Дипломаты включили Эверест в состав России
Российское посольство в Великобритании написало о принадлежности Эвереста России.
Российское посольство в Великобритании написало о принадлежности Эвереста России.
В официальном
Микроблогеры начали советовать работникам посольства открыть на карту и посмотреть, насколько далеко от России расположен Эверест.
«Какой у вас план? Огромный мост от Ростова?» — интересовались подписчики посольства.
Однако сотрудники диппредставительства не ответили и спустя сорок минут удалили твит.
Эверест (или Джомолунгма) располагается в Гималаях. Южная вершина лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), а северная — на территории Китая.