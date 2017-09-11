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17:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Дипломаты включили Эверест в состав России

Российское посольство в Великобритании написало о принадлежности Эвереста России.

В официальном Twitter-аккаунте дипмиссии 11 сентября появилась фотография высочайшей вершины Земли, пожеланием доброго утра и пояснением «Гора Эверест, Россия».

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Микроблогеры начали советовать работникам посольства открыть на карту и посмотреть, насколько далеко от России расположен Эверест.

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«Какой у вас план? Огромный мост от Ростова?» — интересовались подписчики посольства.

Однако сотрудники диппредставительства не ответили и спустя сорок минут удалили твит.

Эверест (или Джомолунгма) располагается в Гималаях. Южная вершина лежит на границе Непала и Тибетского автономного района (Китай), а северная — на территории Китая.

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