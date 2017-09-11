В Казани на две недели прекратит вещание ряд теле- и радиоканалов

(Город Казань KZN.RU, 11 сентября). В Казани на период с 12 по 26 сентября во временном промежутке с 8.00 до 18.00 будут отключаться программы аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания. Это связано с работами по антикоррозийной обработке и покраске башни казанского радиотелецентра.