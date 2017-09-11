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16:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани на две недели прекратит вещание ряд теле- и радиоканалов

Работы на башне городского радиотелецентра будут проводиться ежедневно с 8.00 до 18.00.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 11 сентября). В Казани на период с 12 по 26 сентября во временном промежутке с 8.00 до 18.00 будут отключаться программы аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания. Это связано с работами по антикоррозийной обработке и покраске башни казанского радиотелецентра.

Отключение коснется: «Первый канал», «Россия 1», «Татарстан», «Россия Культура», «ТНВ», «Пятый канал», «Звезда», «Радио России», «Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», радио «Ретро-ФМ», «Наше Радио», радио «Серебряный дождь», пакет программ первого и второго мультиплексов.

Министерство информатизации и связи Республики Татарстан просит жителей отнестись с пониманием к проводимым работам, сообщает пресс-служба ведомства.

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