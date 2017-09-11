«СКС» требуют снести несколько десятков детских площадок, кафе и «Дядю Степу»

Как пишет «Самарское обозрение», все эти объекты находятся в зоне систем водоснабжения и, как считают в организации, являются незаконными постройками, которые повреждают сети, увеличивают число аварий и мешают их своевременному устранению. Руководство «СКС» направило в прокуратуру письмо с просьбой обратить на эту проблему внимание. В течение 30 дней ведомство должно провести проверку и при подтверждении фактов нарушения законодательства принять соответствующие меры.