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17:05 (мск), источник: Pro Город Самара

«СКС» требуют снести несколько десятков детских площадок, кафе и «Дядю Степу»

В Самаре по требованию «Самарских коммунальных систем» могут снести более 55 детских площадок, свыше 160 гаражных комплексов, почти 70 мини-магазинов, кафе и торговых павильонов, а также скульптуру «Дядя Степа» на улице Ленинградской.

Источник: Pro Город Самара

Как пишет «Самарское обозрение», все эти объекты находятся в зоне систем водоснабжения и, как считают в организации, являются незаконными постройками, которые повреждают сети, увеличивают число аварий и мешают их своевременному устранению. Руководство «СКС» направило в прокуратуру письмо с просьбой обратить на эту проблему внимание. В течение 30 дней ведомство должно провести проверку и при подтверждении фактов нарушения законодательства принять соответствующие меры.

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