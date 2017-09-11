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17:23 (мск), источник: БЕЛТА

Ученые прогнозируют спад солнечной активности

Как сообщают информагентства со ссылкой на ученых, солнечная активность, которая в последнее время била все рекорды, пошла на спад.

Источник: БЕЛТА

Сообщается, что последняя вспышка произошла на краю Солнца, ближе к обратной его стороне. В связи с этим никаких негативных последствия для нашей планеты от вспышек, даже если они и продолжатся, не будет.

Отметим, что с прошлого понедельника произошло четыре мощнейшие вспышки, а также «солнцетрясение». При этом активность на звезде не была такой уж сильной и не располагала к возникновению таких мощных всполохов.

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