Ученые прогнозируют спад солнечной активности
Как сообщают информагентства со ссылкой на ученых, солнечная активность, которая в последнее время била все рекорды, пошла на спад.
Как сообщают информагентства со ссылкой на ученых, солнечная активность, которая в последнее время била все рекорды, пошла на спад.
Сообщается, что последняя вспышка произошла на краю Солнца, ближе к обратной его стороне. В связи с этим никаких негативных последствия для нашей планеты от вспышек, даже если они и продолжатся, не будет.
Отметим, что с прошлого понедельника произошло четыре мощнейшие вспышки, а также «солнцетрясение». При этом активность на звезде не была такой уж сильной и не располагала к возникновению таких мощных всполохов.