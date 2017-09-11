Ученые: сайты знакомств не помогут найти любовь

Источник: Publika.md

При знакомстве в реальной жизни люди не ищут в партнере тех качеств, которые указывают на сайте. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Psychological Science.

Участниками исследования стали 350 молодых гетеросексуальных людей. Сначала они заполняли специальные опросники, где отмечали, какими чертами обладают сами и какие хотели бы видеть в партнере. Затем для участников был организован вечер быстрых свиданий — мероприятие, на котором гости общаются с предполагаемым романтическим партнером несколько минут, а затем переходят к следующему. При возникновении взаимной симпатии гости обмениваются контактами и продолжают знакомство.

На основе указанных участниками данных исследователи рассчитали, насколько им должны были понравиться те или иные партнеры на свидании. В ходе эксперимента каждый участник пообщался в среднем с 12 другими. После свиданий они отметили, насколько их заинтересовали партнеры.