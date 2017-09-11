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16:48 (мск), источник: Publika.md

Ученые: сайты знакомств не помогут найти любовь

Сайты знакомств, подбирающие партнера по заданным характеристикам, не помогут найти любовь, выяснили ученые.

Источник: Publika.md

При знакомстве в реальной жизни люди не ищут в партнере тех качеств, которые указывают на сайте. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Psychological Science.

Участниками исследования стали 350 молодых гетеросексуальных людей. Сначала они заполняли специальные опросники, где отмечали, какими чертами обладают сами и какие хотели бы видеть в партнере. Затем для участников был организован вечер быстрых свиданий — мероприятие, на котором гости общаются с предполагаемым романтическим партнером несколько минут, а затем переходят к следующему. При возникновении взаимной симпатии гости обмениваются контактами и продолжают знакомство.

На основе указанных участниками данных исследователи рассчитали, насколько им должны были понравиться те или иные партнеры на свидании. В ходе эксперимента каждый участник пообщался в среднем с 12 другими. После свиданий они отметили, насколько их заинтересовали партнеры.

Оказалось, что расчеты на основе характеристик участников не имели ничего общего с отчетами самих участников — при личном общении они испытывали симпатию и влечение к людям, которые порой вообще не имели качеств, указанных участниками как желаемые. Некоторые характеристики, например открытость и душевная теплота, в целом делали участников более привлекательными для других. Но статистический анализ не выявил никаких особенностей, по которым определенные участники делали выбор в пользу кого-то из партнеров, передаёт Газета.Ru.

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