Ученые: сайты знакомств не помогут найти любовь
Сайты знакомств, подбирающие партнера по заданным характеристикам, не помогут найти любовь, выяснили ученые.
Сайты знакомств, подбирающие партнера по заданным характеристикам, не помогут найти любовь, выяснили ученые.
При знакомстве в реальной жизни люди не ищут в партнере тех качеств, которые указывают на сайте. Посвященное этому исследование было опубликовано в журнале Psychological Science.
Участниками исследования стали 350 молодых гетеросексуальных людей. Сначала они заполняли специальные опросники, где отмечали, какими чертами обладают сами и какие хотели бы видеть в партнере. Затем для участников был организован вечер быстрых свиданий — мероприятие, на котором гости общаются с предполагаемым романтическим партнером несколько минут, а затем переходят к следующему. При возникновении взаимной симпатии гости обмениваются контактами и продолжают знакомство.
На основе указанных участниками данных исследователи рассчитали, насколько им должны были понравиться те или иные партнеры на свидании. В ходе эксперимента каждый участник пообщался в среднем с 12 другими. После свиданий они отметили, насколько их заинтересовали партнеры.
Оказалось, что расчеты на основе характеристик участников не имели ничего общего с отчетами самих участников — при личном общении они испытывали симпатию и влечение к людям, которые порой вообще не имели качеств, указанных участниками как желаемые. Некоторые характеристики, например открытость и душевная теплота, в целом делали участников более привлекательными для других. Но статистический анализ не выявил никаких особенностей, по которым определенные участники делали выбор в пользу