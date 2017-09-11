Более 80 источников загрязнения Темерника выявлено в Ростове
До конца года планируется выявить все места несанкционированных сбросов в реку.
До конца года планируется выявить все места несанкционированных сбросов в реку.
Более 80 источников загрязнения реки Темерник выявлено на данный момент в Ростове, сообщает
Нарушителям природоохранного и водного законодательства, загрязняющим реку, грозят штрафы, сумма которых может превысить 300 тыс. рублей.
Напомним, в июне 2017 года губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил минприроды региона провести инвентаризацию всех несанкционированных сбросов в Темерник. Работы должны быть завершены до конца года.
На проведение экологического мониторинга реки из областной казны планируется затратить 4,5 млн рублей.