Вторая неделя осени на Кубани начинается с жары

Краснодар. 11 сен. — Новая Кубань. Пока жители большей части территории России достают осеннюю одежду, кубанцы все еще щеголяют в летней.



Как обещают синоптики, в Краснодарском крае в ближайшую неделю температура воздуха днем не упадет ниже 28 °C. Сегодня в регионе безоблачно, в некоторых местах отметки поднимутся до 33 °C.



А вот во вторник и среду в предгорных и горных районах местами возможны кратковременный дождь и гроза. Однако до Черноморского и Азовского побережий осадки не дойдут, поэтому «бархатный» сезон омрачен не будет.



Температура воздуха ночью 16−21°С, в предгорьях 11−16°С, днем 28−33°С, местами в среду может дойти до 35 °C, на Азовском побережье 26−31°С.



Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска порывы могут достигать до 14 м/с, сообщают специалисты краевого гидрометцентра.