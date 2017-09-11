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17:15 (мск), источник: Новая Кубань

Вторая неделя осени на Кубани начинается с жары

В ближайшие дни температура воздуха в регионе не опустится ниже 28 градусов.

Краснодар. 11 сен. — Новая Кубань. Пока жители большей части территории России достают осеннюю одежду, кубанцы все еще щеголяют в летней.

Как обещают синоптики, в Краснодарском крае в ближайшую неделю температура воздуха днем не упадет ниже 28 °C. Сегодня в регионе безоблачно, в некоторых местах отметки поднимутся до 33 °C.

А вот во вторник и среду в предгорных и горных районах местами возможны кратковременный дождь и гроза. Однако до Черноморского и Азовского побережий осадки не дойдут, поэтому «бархатный» сезон омрачен не будет.

Температура воздуха ночью 16−21°С, в предгорьях 11−16°С, днем 28−33°С, местами в среду может дойти до 35 °C, на Азовском побережье 26−31°С.

Ветер южный с переходом на северный, северо-восточный 6−11 м/с, в районе Новороссийска порывы могут достигать до 14 м/с, сообщают специалисты краевого гидрометцентра.

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