Пухлощекая девочка из Японии стала звездой Сети
Годовалая девочка по имени Маме из Японии живет в одном доме с тремя огромными пуделями: Рику, Гаку и Коо. Милые снимки девочки с пуделем сделали ее звездой сети, сообщает Bigpicture.ru.
Годовалая девочка по имени Маме из Японии живет в одном доме с тремя огромными пуделями: Рику, Гаку и Коо. Милые снимки девочки с пуделем сделали ее звездой сети, сообщает Bigpicture.ru.
Больше всего девочка привязана к пуделю Рику: они вместе читают, играют на батуте, рядом спят и почти никогда не разлучаются.
Бабушка Маме часто фотографирует ее с собакой и даже завела для них профиль в Instagram, который набрал уже 174 тысячи подписчиков.
Больших пуделей вроде Рику называют королевскими.
Многие думают, что это отдельная порода, но это ошибка: просто продавцы называют крупных собак иначе, чтобы привлечь больше покупателей. Королевским считается любой пудель тяжелее 27 килограммов.