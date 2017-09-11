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17:38 (мск), источник: Nur.kz

Пухлощекая девочка из Японии стала звездой Сети

Годовалая девочка по имени Маме из Японии живет в одном доме с тремя огромными пуделями: Рику, Гаку и Коо. Милые снимки девочки с пуделем сделали ее звездой сети, сообщает Bigpicture.ru.

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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Больше всего девочка привязана к пуделю Рику: они вместе читают, играют на батуте, рядом спят и почти никогда не разлучаются.

Бабушка Маме часто фотографирует ее с собакой и даже завела для них профиль в Instagram, который набрал уже 174 тысячи подписчиков.

Больших пуделей вроде Рику называют королевскими.

Многие думают, что это отдельная порода, но это ошибка: просто продавцы называют крупных собак иначе, чтобы привлечь больше покупателей. Королевским считается любой пудель тяжелее 27 килограммов.

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