Пухлощекая девочка из Японии стала звездой Сети

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Больше всего девочка привязана к пуделю Рику: они вместе читают, играют на батуте, рядом спят и почти никогда не разлучаются.

Бабушка Маме часто фотографирует ее с собакой и даже завела для них профиль в Instagram, который набрал уже 174 тысячи подписчиков.

Больших пуделей вроде Рику называют королевскими.