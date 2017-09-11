На улицах Казани появятся 80 новых светофоров
Светофоры поставит орловская компания «Элинтел».
Светофоры поставит орловская компания «Элинтел».
(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). МКУ «Автоматизированная система управления дорожным движением» закупит 80 новых светофоров. Победителем аукциона стала орловская компания «Элинтел», которая предложила 445 тыс. 606 рублей. Начальная стоимость контракта составляла 1 млн 21 тыс. 110 рублей, сообщается на портале госзакупок.
Согласно техническому заданию конкурса, исполнитель поставит в Казань 45 транспортных и 35 пешеходных светофоров. Гарантийный срок эксплуатации устройств составляет не менее 5 лет.
ООО «Элинтел» занимается разработкой и серийным производством автоматизированных светотехнических средств безопасности дорожного движения, энергосберегающих светодиодных, уличных и офисных систем освещения, а также динамических табло с возможностью удаленного управления.