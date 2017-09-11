В Калининграде инспектора ГИБДД наказали за отказ поменять права водителю
На сторону автолюбителя встала прокуратура.
На сторону автолюбителя встала прокуратура.
В Калининграде инспектора ГИБДД наказали за отказ поменять права водителю. О причинах отказа рассказали в областной прокуратуре, которая защитила автомобилиста.
В МРЭО ГИБДД водитель обратился в июле этого года, когда у него закончился срок действия водительских прав. К заявлению он приложил все необходимые документы. Но мужчине выдать новый документ отказались, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства в Калининграде.
«Но действующим законодательством установлено, что отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства не может являться основанием для отказа в оказании на территории РФ услуги по замене национального водительского удостоверения», — сообщили в прокуратуре.
Только после вмешательства прокуратуры заявитель получил водительское удостоверение. Инспектора ГИБДД, принявшего незаконное решение, привлекли к дисциплинарной ответственности.