В Калининграде инспектора ГИБДД наказали за отказ поменять права водителю. О причинах отказа рассказали в областной прокуратуре, которая защитила автомобилиста.

В МРЭО ГИБДД водитель обратился в июле этого года, когда у него закончился срок действия водительских прав. К заявлению он приложил все необходимые документы. Но мужчине выдать новый документ отказались, сославшись на отсутствие регистрации по месту жительства в Калининграде.

«Но действующим законодательством установлено, что отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства не может являться основанием для отказа в оказании на территории РФ услуги по замене национального водительского удостоверения», — сообщили в прокуратуре.