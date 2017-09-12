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08:24 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре 331 частный дом злостных неплательщиков был отключён от воды

Более 5 миллионов рублей взыскано с должников частного сектора за водоснабжение и водоотведение.

Источник: Reuters

«Самарские коммунальные системы» ведут отдельный учёт абонентов, проживающих в многоквартирных домах и абонентов, проживающих в частном секторе Самары. В январе-августе текущего года СКС направили жителям частного сектора 6164 уведомления о задолженности на сумму 22,8 млн. рублей, 331 частный дом злостных неплательщиков был отключён от системы холодного водоснабжения.

В результате досудебной работы СКС 2696 абонентов, оплатили долги на сумму 5,4 млн. рублей. Одни это сделали сразу после получения уведомления, а другие, в 331 доме, после отключения воды. Материалы по должникам — владельцам домов, где нет технической возможности приостановить водоснабжение, передаются в суд, сообщает пресс-служба СКС.

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