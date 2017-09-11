Пробный пуск тепла в Нижнем Новгороде начнется с 15 сентября

Источник: РИА "Новости"

Подготовка муниципальных и ведомственных котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также тепловых насосных станций в Нижнем Новгороде завершена на 100%. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова.

«Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда проходит на уровне прошлого года. Готовность домов под управлением ДУКов составляет 99% (97% — в 2016 году), ТСЖ, ЖСК — 84% (74% на аналогичный период прошлого года)», — рассказал Павел Марков.

По оформлению паспортов готовности ситуация следующая: документы получили 97% МКД, находящихся под управлением ДУКов — уровень прошлого года, серьезное отставание у домов ТСЖ и ЖСК — 64% против 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов поручил департаменту жилья и инженерной инфраструктуры и районным администрациям провести выездные совещания оперативных штабов, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.