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18:03 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Пробный пуск тепла в Нижнем Новгороде начнется с 15 сентября

В первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы.

Источник: РИА "Новости"

Подготовка муниципальных и ведомственных котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также тепловых насосных станций в Нижнем Новгороде завершена на 100%. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова.

«Подготовка многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилфонда проходит на уровне прошлого года. Готовность домов под управлением ДУКов составляет 99% (97% — в 2016 году), ТСЖ, ЖСК — 84% (74% на аналогичный период прошлого года)», — рассказал Павел Марков.

По оформлению паспортов готовности ситуация следующая: документы получили 97% МКД, находящихся под управлением ДУКов — уровень прошлого года, серьезное отставание у домов ТСЖ и ЖСК — 64% против 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов поручил департаменту жилья и инженерной инфраструктуры и районным администрациям провести выездные совещания оперативных штабов, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.

«15 сентября мы начинаем пробный пуск тепла, т.е. будем запускать теплоисточники, заполнять системы водой, проверять оборудование в тестовом режиме. Старт началу отопительного сезона по нормативам дается после того, как в течение 5 дней температура не превышает +8 градусов по Цельсию. В первую очередь тепло планируем подавать на объекты социальной сферы — в школы, больницы и детские сады. Будем прислушиваться и к просьбам жителей, если они будут настаивать на подаче тепла раньше установленных сроков», — подчеркнул Сергей Миронов.

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