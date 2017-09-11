Пробный пуск тепла в Нижнем Новгороде начнется с 15 сентября
В первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы.
В первую очередь тепло будет подаваться на объекты социальной сферы.
Подготовка муниципальных и ведомственных котельных, центральных и индивидуальных тепловых пунктов, а также тепловых насосных станций в Нижнем Новгороде завершена на 100%. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова.
«Подготовка многоквартирных домов к
По оформлению паспортов готовности ситуация следующая: документы получили 97% МКД, находящихся под управлением ДУКов — уровень прошлого года, серьезное отставание у домов ТСЖ и ЖСК — 64% против 79% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Исполняющий обязанности главы администрации Нижнего Новгорода Сергей Миронов поручил департаменту жилья и инженерной инфраструктуры и районным администрациям провести выездные совещания оперативных штабов, чтобы не допустить срыва отопительного сезона.
«15 сентября мы начинаем пробный пуск тепла, т.е. будем запускать теплоисточники, заполнять системы водой, проверять оборудование в тестовом режиме. Старт началу отопительного сезона по нормативам дается после того, как в течение 5 дней температура не превышает +8 градусов по Цельсию. В первую очередь тепло планируем подавать на объекты социальной сферы — в школы, больницы и детские сады. Будем прислушиваться и к просьбам жителей, если они будут настаивать на подаче тепла раньше установленных сроков», — подчеркнул Сергей Миронов.