Учащиеся трех волгоградских вузов стали обладателями правительственных стипендий

Источник: РИАЦ

Как рассказали в региональном комитете образования и науки, федеральные стипендии назначаются на один учебный год. Право на эти выплаты получают студенты, аспиранты и магистранты, которые проявили выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.

Талантливым школьникам помогает регион. В этом учебном году 200 учащихся общеобразовательных учебных заведений и студентов вузов также станут стипендиатами области.

Именные стипендии Волгоградской области в этом году назначены 60 студентам вузов, 100 обучающимся по программам среднего профессионального образования и 40 одиннадцатиклассникам, которых определила экспертная комиссия. Заявки были получены от 378 претендентов из 29 муниципальных районов и городских округов.