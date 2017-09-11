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17:31 (мск), источник: РИАЦ

Учащиеся трех волгоградских вузов стали обладателями правительственных стипендий

Стипендиатами Президента и Правительства России в 2017—2018 учебном году будут являться 38 студентов, 6 аспирантов и 3 магистранта ВолГУ, ВолгГТУ и ВГСПУ.

Источник: РИАЦ

Как рассказали в региональном комитете образования и науки, федеральные стипендии назначаются на один учебный год. Право на эти выплаты получают студенты, аспиранты и магистранты, которые проявили выдающиеся способности в учебной и научной деятельности.

Талантливым школьникам помогает регион. В этом учебном году 200 учащихся общеобразовательных учебных заведений и студентов вузов также станут стипендиатами области.

Именные стипендии Волгоградской области в этом году назначены 60 студентам вузов, 100 обучающимся по программам среднего профессионального образования и 40 одиннадцатиклассникам, которых определила экспертная комиссия. Заявки были получены от 378 претендентов из 29 муниципальных районов и городских округов.

Главным критерием для номинирования на правительственные стипендии являются успехи в научно-исследовательской деятельности и обучение на «отлично» в течение четырех семестров.

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